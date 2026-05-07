InfiMotion Technology Luncurkan Sistem "Electric Drive" Generasi Baru dan Solusi "Ultra-Fast Charging" di Beijing Auto Show 2026

Pameran yang berlangsung hingga 3 Mei di China International Exhibition Center (Shunyi) ini merupakan ajang penting yang menyoroti berbagai inovasi otomotif global. Lewat ajang ini, InfiMotion menegaskan perannya dalam mobilitas listrik masa depan.

EDU yang Sangat Terintegrasi Mencetak Rekor Efisiensi Baru

Komponen electric drive units (EDUs) menjadi salah satu produk unggulan yang dihadirkan InfiMotion untuk mobil listrik murni (BEV) dan hibrida (HEV). TP501 900V High-Performance Co-Axial Dual Motor Drive System menggunakan housing berbahan campuran magnesium yang diproduksi dengan teknik die-cast semi-solid sehingga mengurangi bobot mobil hingga 30% sekaligus meningkatkan kinerja termal — daya saing penting bagi EV premium yang membutuhkan tenaga dan efisiensi besar.

Sementara itu, Compact High-Performance EDU P600 mengusung teknologi Mini-Pin winding dan laminasi baja silikon ultratipis 0,2 mm. Pada voltase operasional di atas 750V, EDU ini mencapai efisiensi CLTC sebesar 92,4%, sebuah standar baru dalam efisiensi energi dan manajemen termal untuk mobil listrik berdimensi kompak.

Platform 900V Terintegrasi untuk Kendaraan Generasi Baru

InfiMotion juga memperkenalkan platform voltase tinggi 900V terintegrasi yang memadukan berbagai sistem utama—mulai dari ODP (Onboard Power Distribution), ADCU (Advanced Drive Control Unit), PCMU (Powertrain & Chassis Monitoring Unit), dan BMS (Battery Management System) — dalam satu domain controller terpadu. Dengan pendekatan ini, InfiMotion menyatukan suplai daya, optimalisasi energi, dan sistem keselamatan berkendara sebagai satu platform yang skalabel — elemen utama yang menopang arsitektur mobil generasi baru.

Perwakilan InfiMotion menyatakan, "Pendekatan sistem terintegrasi menjadi kunci dalam pengembangan mobil listrik masa depan, yakni menyatukan sistem penggerak, baterai, dan kontrol kendaraan secara efisien. Platform 900V InfiMotion berfungsi sebagai sistem saraf pada mobil cerdas."

Ekosistem Charging: Mencakup Sistem untuk Rumah hingga Hyper-Fast

Selain sistem penggerak, InfiMotion juga memamerkan solusi infrastruktur charging yang semakin lengkap, mulai dari solusi AC 7 kW untuk rumah hingga liquid-cooled ultra-fast charger 1.920 kW (HPC V4.0).

Solusi charging yang lebih kecil untuk rumah seperti WAC01 dan WPC01 menawarkan konsep plug-and-play dengan fitur diagnostik jarak jauh agar semakin mudah digunakan konsumen.

Visi tentang Mobilitas Masa Depan

Partisipasi InfiMotion di ajang Beijing Auto Show 2026 menjadi bagian dari strategi ekspansi global. Dalam ajang ini, InfiMotion juga menjalin diskusi teknis dengan mitra OEM, serta melakukan berbagai wawancara dengan media internasional untuk memaparkan visinya terkait ekosistem mobilitas terpadu yang berbasiskan perangkat lunak dan voltase tinggi.

"Mulai dari silikon hingga servis, dari torsi hingga telemetri — kami membangun fondasi mobilitas pintar," ujar juru bicara InfiMotion. "Kami tak hanya mendukung mobil listrik, namun mewujudkan sarana transportasi yang semakin cerdas, cepat, dan berkelanjutan bagi setiap orang."

Seiring dengan langkah industri otomotif menuju arsitektur 800V–1000V dan integrasi AI dalam manajemen energi, InfiMotion Technology menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi tersebut yang mengutamakan kinerja, skalabilitas, dan pengalaman pengguna.

SOURCE INFIMOTION