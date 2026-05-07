InfiMotion Technology เปิดตัวระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ารุ่นถัดไปและโซลูชันการชาร์จความเร็วสูงพิเศษ ในงาน Beijing Auto Show ปี 2569
07 May, 2026, 13:07 CST
ปักกิ่ง, 6 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- InfiMotion Technology ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการขับเคลื่อนอัจฉริยะ ได้เปิดตัวพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์อย่างครอบคลุม ที่ประกอบด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ารุ่นถัดไปและเทคโนโลยีการชาร์จพลังงานกำลังสูงพิเศษ ในงาน Beijing International Automobile Exhibition ประจำปี 2569
บริษัทจัดแสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 30 รายการ ภายในบูธ A110 ในฮอลล์ A1 โดยได้สาธิตศักยภาพแบบครบวงจรในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ระบบส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพสูง ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จความเร็วสูงพิเศษในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม
งาน Beijing Auto Show ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติจีน (Shunyi) ได้กลายเป็นเวทีระดับโลกสำหรับนวัตกรรมยานยนต์ และการเข้าร่วมงานของ InfiMotion ได้เน้นย้ำถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการกำหนดอนาคตของการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
หน่วยขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบบูรณาการขั้นสูง สร้างมาตรฐานใหม่ด้านประสิทธิภาพ
หัวใจสำคัญของการจัดแสดงของ InfiMotion คือหน่วยขับเคลื่อนไฟฟ้า (EDU) ขั้นสูง ซึ่งได้รับการออกแบบวิศวกรรมที่รองรับทั้งแพลตฟอร์ม BEV และ HEV ครอบคลุมทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถเชิงพาณิชย์ โดยมีรุ่นเรือธงอย่าง TP501 ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์คู่แบบแกนร่วมแรงดัน 900V สมรรถนะสูง มาพร้อมโครงสร้างแมกนีเซียมอัลลอยที่ผลิตด้วยกระบวนการหล่อกึ่งของแข็ง ที่ช่วยลดน้ำหนักโดยรวมลงได้ถึง 30% พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการความร้อน ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ต้องการทั้งกำลังและประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังเสริมศักยภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย P600 หน่วยขับเคลื่อนไฟฟ้าสมรรถนะสูงแบบกะทัดรัด ด้วยการผสานเทคโนโลยีการพันขดลวด Mini-Pin ชั้นนำของอุตสาหกรรม ร่วมกับแผ่นเหล็กซิลิคอนบางพิเศษเพียง 0.2 มม. ภายใต้แรงดันการทำงานที่สูงกว่า 750V รุ่น P600 สามารถบรรลุค่าประสิทธิภาพตามมาตรฐาน CLTC ได้สูงถึง 92.4% ซึ่งถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านความหนาแน่นพลังงานและการจัดการความร้อนสำหรับสถาปัตยกรรมรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด
สถาปัตยกรรมแรงดัน 900V แบบรวมศูนย์: จากระบบขับเคลื่อนไปสู่การควบคุมโดเมน
InfiMotion ยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มแรงดันสูง 900V แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมระบบแบบองค์รวมที่รวม EDU, ODP (ระบบกระจายพลังงานบนยานพาหนะ), ADCU (หน่วยควบคุมการขับเคลื่อนขั้นสูง), PCMU (หน่วยตรวจสอบระบบส่งกำลังและแชสซี) และ BMS (ระบบจัดการแบตเตอรี่) เข้าไว้ด้วยกันในตัวควบคุมโดเมนเดียวที่ทำงานประสานกันอย่างเป็นเอกภาพ โซลูชันแชสซีแบบบูรณาการนี้แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงความสามารถของ InfiMotion ในการรวมการจ่ายพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และโปรโตคอลด้านความปลอดภัยไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวที่สามารถขยายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญสำหรับสถาปัตยกรรมยานยนต์ยุคถัดไป
"นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของส่วนประกอบ แต่เป็นเรื่องของระบบ" วิศวกรอาวุโสของ InfiMotion กล่าวในระหว่างการบรรยายสรุปกับสื่อ "อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าต้องการการบูรณาการที่ไร้รอยต่อระหว่างระบบขับเคลื่อน แบตเตอรี่ และการควบคุมยานยนต์ แพลตฟอร์มแรงดัน 900V ของเราได้รับการออกแบบให้เป็นเสมือนระบบประสาทของยานยนต์อัจฉริยะในอนาคต"
ระบบนิเวศการชาร์จแบบครบวงจร: จากภายในบ้านสู่ความเร็วสูงพิเศษ
นอกเหนือจากระบบขับเคลื่อนแล้ว InfiMotion ยังได้จัดแสดงพอร์ตโฟลิโอโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จที่กำลังขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักเชิงกลยุทธ์ของแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นผู้บริโภค โดยบริษัทได้นำเสนอช่วงกำลังไฟฟ้าที่ครอบคลุมครบทุกระดับ ตั้งแต่เครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) สำหรับที่พักอาศัยขนาด 7kW ไปจนถึงเครื่องชาร์จความเร็วสูงพิเศษแบบระบายความร้อนด้วยของเหลวกำลังสูงถึง 1920kW (HPC V4.0) ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าในอุตสาหกรรม
ส่วนโซลูชันขนาดเล็กอย่างเครื่องชาร์จ WAC01 และ WPC01 สำหรับใช้งานในบ้าน เน้นความง่ายแบบเสียบใช้งานได้ทันที (plug-and-play) และระบบการวินิจฉัยระยะไกล ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของ InfiMotion ในการออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
วิสัยทัศน์สู่อนาคตของการขับเคลื่อน
การเข้าร่วมงาน Beijing Auto Show ปี 2569 ของ InfiMotion ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการขยายธุรกิจในระดับโลก บริษัทได้มีการหารือเชิงเทคนิคอย่างกว้างขวางกับพันธมิตร OEM และเข้าร่วมให้สัมภาษณ์สื่อระดับนานาชาติหลายรายการ เพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับระบบนิเวศการขับเคลื่อนที่เป็นหนึ่งเดียว บนสถาปัตยกรรมแรงดันไฟฟ้าสูง และถูกขับเคลื่อนและกำหนดการทำงานด้วยซอฟต์แวร์
"ตั้งแต่ระดับซิลิคอนไปจนถึงบริการ ตั้งแต่แรงบิดไปจนถึงระบบเทเลเมทรี เรากำลังวางรากฐานให้แก่การขับเคลื่อนอัจฉริยะ" โฆษกของบริษัทกล่าว "เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงแค่จ่ายพลังงานให้กับยานยนต์ แต่คือการยกระดับให้การคมนาคมขนส่งมีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น และยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน"
ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเร่งเปลี่ยนผ่านสู่สถาปัตยกรรมแรงดันไฟฟ้า 800V–1000V และระบบการจัดการพลังงานที่บูรณาการ AI เข้ามาใช้ InfiMotion Technology กำลังกำหนดตำแหน่งของบริษัทให้เป็นศูนย์กลางสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ด้วยพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงทั้งสมรรถนะ ความสามารถในการขยายตัว และประสบการณ์ผู้ใช้งานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
