Infortrend U.2 NVMe-Speicher unterstützt Flughafen-KI für schnellere Passagierabfertigung

TAIPEI, 13. August 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, gab heute bekannt, dass sein Hybrid-Flash-EonStor GS U.2 NVMe Enterprise Unified Storage KI-Terminals an Flughäfen unterstützt und so die Bearbeitungszeiten beim Check-in, bei der Grenzkontrolle und beim Boarding erheblich verkürzt, um den Passagieren letztlich eine reibungslosere und schnellere Reise zu ermöglichen.

Große internationale Flughäfen haben oft mit Personalengpässen zu kämpfen, die sie daran hindern, ein hohes Passagieraufkommen effektiv zu bewältigen. Um die Dienstleistungen für Passagiere zu optimieren, setzen Flughäfen zunehmend Terminals ein, die mit Kameras und KI-Algorithmen ausgestattet sind, um die Identität der Reisenden zu überprüfen. Dadurch können Passagiere schneller durch den Flughafen gelangen, indem sie fortschrittliche biometrische Identifizierungsmethoden wie Gesichtserkennung anstelle manueller Passkontrollen nutzen, was die Wartezeiten und das Gedränge an den Kontrollstellen verringert. Die biometrische Verifizierung erhöht auch die Sicherheit am Flughafen, da sie fälschungssicherer ist.

Um eine schnelle und genaue Identitätsüberprüfung zu ermöglichen, sind leistungsstarke und zuverlässige Speicherlösungen für diese fortschrittlichen Systeme unerlässlich. Zum Beispiel kann der EonStor GS 3000U U.2 NVMe-Speicher erfolgreich Hunderte von KI-Selbstbedienungskiosken in einem internationalen Flughafen betreiben, die jährlich mehrere Millionen Passagiere bedienen. Ausgestattet mit U.2-NVMe-SSDs erreicht er über 800.000 IOPS und eine niedrige Latenz, was einen schnellen Datenzugriff für Echtzeitanwendungen wie Self-Check-Ins und biometrische Kontrollen ermöglicht. Mit zwei redundanten Controllern gewährleistet die Lösung eine hohe Verfügbarkeit, so dass der Betrieb des Flughafens rund um die Uhr aufrechterhalten werden kann. Der GS 3000U-Speicher unterstützt die Terminals auch durch das Hosten und regelmäßige Aktualisieren von vorab trainierten KI-Modellen, die eine personalisierte Bereitstellung von Inhalten und eine effiziente Analyse des Nutzerverhaltens ermöglichen, um die Flughafendienste zu optimieren.

„Durch die Implementierung von KI-gesteuerten Terminals mit unseren Speichersystemen können Flughäfen ein hohes Passagieraufkommen effizient bewältigen, Andrang am Flughafen reduzieren, Sicherheitsmaßnahmen verbessern und den Reisenden ein reibungsloses, personalisiertes Erlebnis bieten", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend Technology.

