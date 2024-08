Le stockage U.2 NVMe d'Infortrend permet à l'IA pour les aéroports de traiter plus rapidement les passagers

TAIPEI, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE : 2495), le fournisseur leader de solutions de stockage d'entreprise, annonce que son stockage unifié d'entreprise EonStor GS U.2 NVMe flash hybride permet aux kiosques d'IA dans les aéroports de réduire considérablement les temps de traitement pour l'enregistrement, le contrôle aux frontières et l'embarquement afin d'offrir aux passagers des parcours plus fluides et plus rapides.

Les grands aéroports internationaux sont souvent confrontés à des pénuries de personnel, ce qui les empêche de gérer efficacement des volumes élevés de passagers. Pour rationaliser les services aux passagers, les aéroports mettent de plus en plus en place des kiosques équipés de caméras et d'algorithmes d'IA pour vérifier l'identité des voyageurs. Cela permet aux passagers de cheminer plus rapidement dans l'aéroport en utilisant des méthodes d'identification biométrique avancées, comme la reconnaissance faciale, au lieu de contrôler manuellement les passeports, réduisant ainsi les temps d'attente et l'affluence aux points de contrôle. Davantage résistante aux manipulations, la vérification biométrique renforce également la sécurité dans les aéroports.

Pour permettre une vérification rapide et précise de l'identité, des solutions de stockage fiables et performantes sont essentielles pour ces systèmes avancés. Par exemple, le stockage EonStor GS 3000U U.2 NVMe peut alimenter avec succès des centaines de kiosques en libre-service utilisant l'IA dans un aéroport international desservant des dizaines de millions de passagers chaque année. Doté de disques SSD U.2 NVMe, il peut atteindre plus de 800 000 IOPS et affiche une faible latence, offrant un accès rapide aux données pour des applications en temps réel telles que l'auto-enregistrement et les contrôles biométriques. Possédant deux contrôleurs redondants, la solution assure une haute disponibilité, maintenant des services continus pour les opérations 24 heures sur 24 de l'aéroport. Le système de stockage GS 3000U prend également en charge les kiosques en hébergeant et en mettant régulièrement à jour des modèles d'IA pré-entraînés, ce qui permet de fournir un contenu personnalisé et d'analyser efficacement les données relatives au comportement des utilisateurs afin d'optimiser les services aéroportuaires.

« En mettant en œuvre des kiosques alimentés par l'IA avec nos systèmes de stockage, les aéroports peuvent gérer efficacement des volumes élevés de passagers, réduire la congestion dans l'aéroport, renforcer les mesures de sécurité et offrir une expérience fluide et personnalisée aux voyageurs », a déclaré Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend Technology.

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE : 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. En mettant l'accent sur la conception, les tests et la fabrication en interne, Infortrend propose un stockage avec des performances et une évolutivité conformes aux normes les plus récentes, des services de données conviviaux, un support après-vente personnalisé et un rapport qualité-prix inégalé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.infortrend.com

Infortrend® et EonStor® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. et les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.