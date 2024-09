Infosys ja Posti laajentavat strategista yhteistyötä

Postin asiakaskokemuksen ja operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi tekoälyä painottavalla strategialla, jossa hyödynnetään Infosys Topazia

BENGALURU, Intia, 20. syyskuuta 2024 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), seuraavan sukupolven digitaalisten palveluiden ja konsultoinnin maailmanlaajuinen johtaja, ilmoitti tänään, että se laajentaa strategista yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Baltian maiden johtavan toimitus- ja logistiikkapalveluiden, Posti -yrityksen, kanssa. Osana yhteistyötä Infosys auttaa parantamaan Postin asiakaskokemusta ja operatiivista tehokkuutta samalla jatkaen IT-toimintojensa innovointia, skaalaamista ja kasvattamista.

Postin operatiivisen tehokkuuden ja palvelun laadun parantamiseksi Infosys ottaa käyttöön tekoälypohjaisen lähestymistavan, joka perustuu Infosys Topaziin , generatiivisia tekoälyteknologioita hyödyntävään tekoälypainotteiseen palveluun. Lisäksi Infosys Cobalt tulee hyödyntämään Live Enterprise Application Management Platformiaan (LEAP) , pilvipohjaista alustaa, tarjotakseen yrityksille seuraavan sukupolven sovellustenhallintapalveluita pilvipalveluiden käyttöönottamisen tehostamiseksi, jotta yritysten tuottavuus parantuisi.

Viimeisen viiden vuoden yhteistyöllä Infosys on auttanut Postia parantamaan IT-järjestelmien vastustuskykyä, vähentämään katkoksia ja häiriöitä ja tehostamaan Postin kykyä ehkäistä kyberuhkia ja vastata niihin. Infosys on auttanut postia modernisoimaan asiakkaille suunnattuja selainpuolen sovelluksia ja korvaamaan vanhoja järjestelmiä ja prosesseja.

Petteri Naulapää, CIO & SVP, ICT ja digitalisointi, Posti-konserni, sanoi, "Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että yhteistyömme Infosysin kanssa uusiutuu taas seitsemän vuoden ajaksi. Valjastamalla tekoälyn voiman Infosys Topazin kautta ja pilvivalmiudet Infosys Cobaltin kautta me pyrimme tekemään organisaatiostamme tehokkaamman ja asiakaskeskeisemmän. Yhteistyö Infosysin kanssa kiihdyttää digitaalista transformaatiotamme ja auttaa meitä toimittamaan huippuluokan palveluita, optimoimaan toimintamme ja vahvistamaan asemaamme johtavana toimittajana ja logististen palveluiden tarjoajana."

Karmesh Vaswani, EVP ja jälleenmyynnin maailmanlaajuinen johtaja, kulutustavarat ja logistiikka, Infosys , sanoi, "Infosys, joka kehittyy pohjoismaissa kasvavan läsnäolonsa ja tekoälypohjaisen transformaation todistetun asiantuntemuksensa perusteella, on innoissaan voidessaan ilmoittaa Postin kanssa tehtävän strategisen yhteistyön uudistamisesta. Laajentaminen on todiste horjumattomasta sitoutumisestamme toimittaa seuraavan sukupilven palveluita ja ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisesti niitä ainutlaatuisia haasteita varten, joita pohjoismaiset asiakkaamme kohtaavat. Me pyrimme kasvattamaan Postin kilpailukykyä edelleen Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa hyödyntämällä uusinta generatiivista tekoälyä yhdessä kattavan digitaalisen ratkaisun kanssa. Työmme seuraava vaihe ei ainoastaan tee Postista logistiikan ja verkkokauppasektorin johtajaa, vaan todellisen digitaalisen uranuurtajan Pohjoismaissa."

