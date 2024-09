Infosys och Posti utökar sitt strategiska samarbete

För att hjälpa Posti att förbättra kundupplevelsen och den operativa effektiviteten med en AI-prioriterad strategi som utnyttjar Infosys Topaz

BENGALURU, Indien, 20 september, 2024 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY (NYSE: INFY), en global ledare inom nästa generations digitala tjänster och rådgivning, meddelade idag att den utvidgar sitt strategiska samarbete med Posti , den ledande leverans- och logistikleverantören i Finland, Sverige och Baltikum. Som en del av samarbetet kommer Infosys att hjälpa Posti att förbättra kundupplevelsen och den operativa effektiviteten samtidigt som de fortsätter att förnya, skala och utveckla sin IT-verksamhet.

Infosys kommer att anta en AI-driven strategi som drivs av Infosys Topaz , ett AI-prioriterat erbjudande som använder generativ AI-teknik för att ge Posti operativ effektivitet och servicekvalitet. Dessutom kommer Infosys Cobalt att utnyttja sin Live Enterprise Application Management Platform (LEAP) , en molnbaserad plattform för att tillhandahålla NextGen Application Management Services för företag och påskynda deras migrering till molnet för att hjälpa till att driva företagets produktivitet.

Under de senaste fem åren av samarbetet har Infosys hjälpt Posti att förbättra IT-systemens motståndskraft, minska avbrott och störningar samt förbättra Postis förmåga att förebygga och reagera på cyberhot. Infosys har hjälpt Posti att modernisera de konsumentinriktade applikationerna och ersätta äldre system och processer.

Petteri Naulapää, CIO & SVP, IKT och digitalisering, Posti Group, sade: "Vi är glada att kunna tillkännage förnyelsen av vårt samarbete med Infosys under ytterligare sju år. Genom att utnyttja kraften i AI genom Infosys Topaz och molnfunktioner genom Infosys Cobalt strävar vi efter att skapa en mer effektiv och kundcentrerad organisation. Samarbetet med Infosys kommer att påskynda vår digitala transformationsresa och hjälpa oss att leverera exceptionella tjänster, optimera vår verksamhet och stärka vår position som en ledande leverans- och logistikleverantör."

Karmesh Vaswani, EVP och Global Head Retail, Consumer Goods & Logistics, Infosys, sade: "Med utgångspunkt i vår växande närvaro i Norden och beprövade kompetens inom AI-driven transformation, är Infosys förtjusta över att tillkännage förnyelsen av vårt strategiska samarbete med Posti. Denna förlängning visar vårt orubbliga åtagande att leverera nästa generations tjänster och lösningar som är särskilt anpassade för att hantera de unika utmaningar som våra kunder i Norden står inför. Genom att utnyttja avancerad Gen AI tillsammans med vår omfattande digitala svit strävar vi efter att driva Postis konkurrenskraft ännu längre inom Finland, Sverige och Baltikum. Denna nästa fas av vårt arbete kommer att göra det möjligt för Posti att inte bara bli en ledare inom logistik- och e-handelssektorn, utan en sann digital föregångare i Norden."

Om Infosys

Infosys är en global ledare inom nästa generations digitala tjänster och rådgivning. Över 300 000 av våra medarbetare arbetar för att förstärka mänsklig potential och skapa nästa möjlighet för människor, företag och samhällen. Vi gör det möjligt för våra kunder i mer än 56 länder att navigera i sin digitala omvandling. Med över fyra decennier av erfarenhet av att hantera system och arbetssätt för globala företag vägleder vi på ett professionellt sätt våra kunder när de navigerar genom sin digitala moln- och AI-drivna transformation. Vi möjliggör detta med en AI-prioriterad kärna, stärker verksamheten med agil digitalisering i stor skala och driver kontinuerlig förbättring med ständig inlärning genom överföring av digitala färdigheter, expertis och idéer från vårt innovationsekosystem. Vi är djupt engagerade i att vara en välstyrd, miljömässigt hållbar organisation där olika talanger frodas på en inkluderande arbetsplats.

Safe Harbor

