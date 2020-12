Inteligentna fabryka Dreame Technology przełamuje barierę prędkości ssania i rozpoczyna masową produkcję silników do odkurzaczy pracujących z prędkością 150000 obr./min

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywną, wielokanałową informacją prasową: https://www.multivu.com/players/English/8830651-dreame-technology-smart-motor-production-factory/

W roku 2020 firma Dreame z powodzeniem opracowała wysokoobrotowe silniki próżniowe osiągające prędkość obrotową rzędu 150000 obr./min, przełamując barierę techniczną 125000 obr./min, aby zapewnić większą moc ssania. Po uruchomieniu nowej fabryki firma zwiększyła liczbę linii produkcyjnych do sześciu i osiągnęła zdolność produkcyjną na poziomie czterech milionów sztuk rocznie. Nowa inteligentna fabryka rozpoczęła wytwarzanie odkurzacza o najwyższych osiągach spośród produktów w ofercie Dreame.

„Dreame wkracza w etap dynamicznego wzrostu i wykazuje duży potencjał rozwoju. Firma konsekwentnie wprowadza niezależne innowacje i szybko zdobywa przewagę w dziedzinie badań i rozwoju podstawowych technologii. Dreame wkracza w nową erę produkcji całych jednostek oraz inteligentnego wytwarzania" – powiedział Yu Hao, założyciel i dyrektor generalny Dreame.

Do grona członków zespołu Dreame kierującego inteligentną fabryką dołączają eksperci z dziedziny badań i rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, laboratorium, inżynierii maszyn, jakości maszyn, łańcucha dostaw, finansów i zasobów ludzkich. Ścisła współpraca i działanie zespołowe są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania fabryki silników, dlatego też wszyscy pracują razem nad rozwiązaniem pojawiających się problemów, zapewnieniem najwyższej jakości produktów, koordynacją łańcucha dostaw i zaopatrzenia.

Z uwagi na fakt, że Dreame nieustannie wprowadza wysoko zaawansowane i konkurencyjne produkty na rynek międzynarodowy, całkowita liczba uzyskanych patentów osiągnęła poziom 248. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie inżynierów Dreame wywodzących się z branży lotniczej, inteligentna produkcja, w tym automatyzacja produkcji i zmechanizowane operacje pozwalają na osiągnięcie najwyższej precyzji.

„Dreame ma wielką nadzieję, że te wyjątkowe odkurzacze z bezszczotkowymi silnikami o prędkości obrotowej 150000 obr./min będą służyć coraz większej liczbie rodzin. Każdy zasługuje na to, aby korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych oferowanych w przystępnych cenach. Do tego właśnie dąży Dreame – do zmiany świata za pomocą innowacyjnych technologii i budowy maszyn przyszłości w celu zbadania nieskończonych możliwości w branży inteligentnej robotyki usługowej" – powiedział Yu Hao.

Firma Dreame Technology, założona w 2015 roku, to innowacyjna marka, której wizją jest poprawa jakości życia użytkowników na całym świecie. Jej głównym obszarem działalności są wysokowydajne urządzenia sprzątające wykorzystujące technologie z zakresu astrodynamiki. Obserwuj Dreame na Facebooku, Instagramie i Twitterze.

