L'usine intelligente de Dreame Technology franchit la barre de la vitesse d'aspiration et va produire en masse des moteurs d'aspirateur de 150 000 tr/min

En 2020, Dreame a réussi à mettre au point un moteur d'aspirateur à grande vitesse pouvant atteindre les 150 000 tr/min, franchissant la barrière technique du marché établie à 125 000 tr/min pour fournir des performances d'aspiration beaucoup plus élevées. Grâce à la nouvelle usine en service, l'entreprise détient maintenant six lignes de production et peut fabriquer jusqu'à quatre millions d'unités par an. La fabrication de ce qui deviendra l'aspirateur le plus performant de la gamme de produits de Dreame a d'ores et déjà commencé dans cette nouvelle usine intelligente.

« Dreame entre dans une période de croissance rapide et montre un grand potentiel de développement futur. L'entreprise persiste à mettre au point des innovations de manière indépendante et a rapidement établi des avantages en matière de recherche et de développement de technologies de base. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de production unitaire et de fabrication intelligente », a déclaré Yu Hao, fondateur et PDG de Dreame.

L'équipe de Dreame à la tête de l'usine intelligente est rejointe par des experts dans les domaines de la recherche et du développement de moteurs, des analyses en laboratoire, de l'ingénierie mécanique, de la qualité des machines, de la chaîne d'approvisionnement, de la finance et des ressources humaines. Une étroite collaboration et un travail d'équipe sont essentiels au bon fonctionnement de l'usine de fabrications de moteurs. Tout le monde doit travailler ensemble pour résoudre les problèmes, assurer la qualité des moteurs et coordonner la chaîne d'approvisionnement et la livraison.

Alors que Dreame continue de proposer des produits hautement performants et compétitifs sur le marché international, l'entreprise possède maintenant 248 brevets. Stimulée par les ingénieurs de Dreame ayant une formation en aéronautique, la fabrication intelligente, y compris la production automatisée et les opérations mécanisées, atteint également une précision de haut niveau.

« Dreame espère que le nombre de foyers qui pourront profiter du super aspirateur doté du moteur sans balais de 150 000 tr/min ne cessera de croître. Tout le monde mérite d'être en mesure d'utiliser des technologies de pointe à des prix abordables. C'est l'objectif que vise Dreame : changer le monde grâce à des technologies novatrices et construire les machines du futur pour explorer les possibilités infinies de l'industrie de la robotique de service intelligente » a ajouté Yu Hao.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology est une marque innovatrice portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie des usagers à l'échelle mondiale qui se spécialise dans les appareils électroménagers de nettoyage, dont les hautes performances tirent parti des technologies de la mécanique spatiale. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

