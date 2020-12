Inteligentní továrna Smart Factory společnosti Dreame Technology překonává hranice rychlosti sání masovou produkcí sacích motorů s rychlostí 150 000 ot./min.

V roce 2020 společnost Dreame úspěšně vyvinula vysokorychlostní sací motory, které dosahují rychlosti 150 000 otáček za minutu, což podstatně zvyšuje sací výkon a prolomila tak hranici 125 000 otáček za minutu, která byla dosavadním limitem na trhu. V současnosti je navíc již v provozu nová továrna, se kterou byl navýšen celkový počet výrobních linek na šest. Díky této novince společnost dosáhla roční výrobní kapacity čtyři miliony. Nová chytrá továrna již zahájila výrobu tohoto dosud nejvýkonnějšího vysavače firmy Dreame.

„Dreame vstupuje do období rychlého růstu a skýtá velký potenciál pro budoucí rozvoj. Společnost vytrvale pokračuje v nezávislých inovacích a rychle předběhla konkurenci v oblasti výzkumu a vývoje základních technologií. Vkráčíme do nové éry výroby kompletních produktů a inteligentní výroby," uvedl Yu Hao, zakladatel a generální ředitel společnosti Dreame.

Vedoucí tým projektu Smart Factory společnosti Dreame byl obohacen odborníky z oblastí výzkumu a vývoje motorů, laboratoří, strojírenství, kvality strojů, dodavatelského řetězce, financí a lidských zdrojů. Úzká spolupráce a zachování týmového ducha je nezbytné pro bezproblémový provoz továrny na motory. Všichni zde společně pracují na řešení problémů, zajištění kvality motorů a koordinaci dodavatelského řetězce a dodávek.

Vzhledem k neustálým inovacím a dodávce vysoce výkonných a konkurenceschopných produktů na mezinárodní trh se nelze divit, že počet patentů společnosti dosáhl již 248. Díky více než schopným technikům se zkušenostmi z aerokosmonautiky dosahuje inteligentní výroba včetně automatizované produkce a mechanizovaných operací vysoké kvality.

„V Dreame doufáme, že supervysavače s bezkartáčovými motory o rychlosti 150 000 ot./min. budou přínosem pro stále více rodin. Každý si zaslouží špičkové technologie za dostupné ceny, a to je to, o co usilujeme; změnit svět pomocí inovativních technologií a konstruovat stroje budoucnosti, abychom prozkoumali nekonečné možnosti v průmyslu inteligentní obslužné robotiky," řekl Yu Hao.

Dreame Technology, inovativní značka s vizí zvýšit kvalitu života uživatelů z celého světa, založená v roce 2015, se zaměřuje na vysoce výkonné čisticí přístroje využívající astrodynamické technologie.

