Intella X запускает «Adventure»: традиционный игровой процесс с вознаграждениями Web3

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NEOWIZ Corporation

04 Apr, 2024, 02:00 ET

ПАНГЁ, Южная Корея, 4 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Крупнейшая южнокорейская игровая компания NEOWIZ с гордостью представляет революционный сервис Adventure на своей игровой Web3 платформе Intella X, закладывая основу для одной из самых предвкушаемых и долгожданных кампаний по раздаче токенов 2024 года. Новая функция платформы представляет собой значительный шаг вперед в преодолении разрыва между традиционными геймерами и инновационным ландшафтом технологии Web3.

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Intella X Launches 'Adventure': Rewarding Traditional Gameplay with Web3 Rewards
Intella X Launches 'Adventure': Rewarding Traditional Gameplay with Web3 Rewards

Разработанный с учетом интересов разнообразного игрового сообщества, сервис «Adventure» предлагает уникальное сочетание игрового процесса, сотрудничества и вознаграждений, позволяя игрокам накапливать баллы в различных жанрах и конвертировать их в собственные токены IX от Intella X. Этот инновационный подход расширяет игровой ландшафт, привлекая как опытных, так и начинающих Web3-геймеров, и представляет «Crew» — динамичную систему гильдий, способствующую командной работе и формированию сообщества в экосистеме Intella X.

По мере развития «Adventure» игрокам предлагается окунуться в широкий выбор игровых жанров, от пошаговой стратегии до спорта и FPS, каждый из которых предоставляет уникальные возможности для накопления баллов.

Благодаря последнему достижению, Intella X с гордостью запустила свой первый проект NFT PFP — E.R.C.C. (Early Retired Cats Club, «Клуб кошек-ранних пенсионеров»), вдохновленный известной игрой NEOWIZ «Кошки и суп» (Cats & Soup) с ее рекордным 50-миллионным количеством загрузок по всему миру. Коллекция E.R.C.C. быстро заняла видное место среди элитных коллекций на ведущих торговых площадках NFT, таких как OpenSea и Blur, продемонстрировав убедительную цифровую привлекательность Intella X.

В рамках подготовки к «Adventure» Intella X также развернула два новаторских сервиса, которые позволяют пользователям получить преимущество, накапливая баллы за счет участия в различных социальных, внутрисетевых и внесетевых мероприятиях, прокладывая путь к грандиозному дебюту платформы в 2024 году.

Пресс-секретарь Intella X заявил: «Открывая «Adventure», мы приглашаем геймеров присоединяться к нам, чтобы расширить традиционные границы игры, вознаграждения и сообщества. Выходя за рамки простого технологического прогресса, мы возглавляем движение к будущему, где каждое игровое достижение имеет ощутимую реальную ценность, воплощая в себе основные принципы Web3».

О компании NEOWIZ

NEOWIZ (KOSDAQ:095660), основанная в 1997 году, считается первопроходцем и одним из лидеров игровой индустрии Кореи. Компания успешно выпустила широкий спектр компьютерных и мобильных игр, а также стала одним из разработчиков и издателей нескольких невероятно популярных игр, таких как Lies of P, FIFA Online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2377319/IXA_OPEN_PR__1.jpg

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