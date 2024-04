Intella X uvádí řešení Adventure: Odměny v duchu Web3 za tradiční hraní

PANGYO, Jižní Korea, 4. dubna 2024 /PRNewswire/ – Jihokorejská společnost NEOWIZ, která má silné postavení v herním světě, pyšně představuje přelomovou službu Adventure pro svou herní platformu Web3 s názvem Intella X. Připravuje tak půdu pro jeden z nejočekávanějších airdropů tokenů v roce 2024. Tato nová funkce je důležitým krokem k překlenutí propasti mezi tradičními hráči a inovativním prostředím technologie Web3.

Funkce Adventure je koncipována s ohledem na různorodou herní komunitu a nabízí jedinečnou kombinaci hratelnosti, spolupráce a odměn. Hráčům tak umožňuje sbírat body v různých žánrech a měnit je za nativní tokeny IX na platformě Intella X. Tento inovativní přístup rozšiřuje herní prostředí a vychází vstříc zkušeným i začínajícím hráčům Web3. Zavádí také Crew, dynamický cechovní systém podporující týmovou práci a komunitu v rámci ekosystému Intella X.

Díky nasazení Adventure se hráči mohou ponořit do celého spektra herních žánrů od strategií založených na tazích přes sportovní hry až po FPS. Každá z těchto možností nabízí jedinečnou příležitost sbírat body.

Tímto nejnovějším počinem uvedla platforma Intella X svůj první projekt NFT PFP s názvem E.R.C.C (Early Retired Cats Club). Ten je inspirován uznávanou hrou společnosti NEOWIZ Cats & Soup, která se může pochlubit více než 50 miliony stažení po celém světě. Kolekce E.R.C.C. se rychle vyšvihla mezi elitu na předních trzích NFT, jako jsou OpenSea a Blur, což svědčí o výrazné digitální přitažlivosti platformy Intella X.

V rámci přípravy na Adventure představila Intella X také dvě průkopnické služby, které uživatelům umožňují získat převahu sbíráním bodů během různých sociálních, on-chain a off-chain aktivit a připravují podmínky pro velký debut platformy v roce 2024.

Mluvčí společnosti Intella X prohlásil: „Představením novinky Adventure zveme hráče z celého světa, aby se k nám přidali a překonali tradiční meze her, odměn a komunity. Jdeme daleko za pouhý technologický pokrok: stojíme v čele hnutí kráčejícího k budoucnosti, kdy každý herní úspěch bude mít hmatatelnou hodnotu v reálném světě a bude ztělesňovat základní principy Web3."

O společnosti NEOWIZ

Společnost NEOWIZ (KOSDAQ:095660), založená v roce 1997, je považována za průkopníka v oblasti herního průmyslu a jednu z předních korejských herních společností. Společnost úspěšně nabízí širokou škálu her pro PC a mobilní zařízení a podílela se také na vývoji a uvedení velmi úspěšných titulů, jako jsou Lies of P, FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup.