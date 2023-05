Intella X da NEOWIZ lança Programa de Subsídios Game Initiative de US$ 10 milhões para turbinar o ecossistema de jogos Web3

PANGYO, Coreia do Sul, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Intella X, em parceria com a gigante de jogos sul-coreana NEOWIZ, revela seu Programa de Subsídios para Iniciativas de Jogos, uma doação de US$ 10 milhões destinada a apoiar desenvolvedores de jogos Web2 e Web3 na elaboração de jogos de ponta, jogos de alta qualidade para a plataforma de jogos Intella X Web3.

Intella X lança programa de subsídio para Incubadora de Games de US $10 milhões para a Supercharge Web3 Gaming Ecosystem.

Este programa pioneiro de subsídios visa inspirar inovação, capacitar desenvolvedores de jogos e promover a adoção da tecnologia blockchain na indústria de jogos. Ao oferecer suporte e recursos financeiros, a Intella X e a NEOWIZ estão comprometidas em expandir seu ecossistema de jogos Web3 integrando novos desenvolvedores de jogos talentosos.

"Na Intella X, entendemos que os desenvolvedores de jogos impulsionam a revolução dos jogos Web3. Nosso programa de subsídios para iniciativas de jogos de US$ 10 milhões foi desenvolvido para despertar sua criatividade e equipá-los com recursos e suporte cruciais para criar experiências de jogos inovadoras", disse Jose Ko, CEO da Intella X. "Ao apoiar esses desenvolvedores, não estamos apenas estimulando um ecossistema de jogos próspero, mas moldando ativamente o futuro dos jogos Web3".

Os candidatos podem se inscrever no programa por meio da página inicial da Intella X, onde passarão por uma análise completa, incluindo uma entrevista e devida diligência pelo Comitê de Subsídios da Intella X. O comitê avaliará os projetos elegíveis usando uma abordagem holística, considerando fatores como impacto potencial, inovação, viabilidade, sustentabilidade e alinhamento com os objetivos da Intella X.

O Programa de Subsídios para Iniciativas de Jogos da Intella X é um divisor de águas no cenário de jogos Web3, oferecendo aos desenvolvedores o suporte necessário para transformar suas ideias em realidade.

Para se inscrever, visite a página inicial da Intella X e acesse o formulário de inscrição no Programa de Subsídios.

Sobre a NEOWIZ

A NEOWIZ (KOSDAQ:095660), fundada em 1997, é considerada pioneira e uma das principais empresas de jogos da Coreia. Desde 2003, a empresa publicou com sucesso uma ampla gama de jogos para PC e celular via https://www.pmang.com/, bem como co-desenvolveu e lançou títulos de grande sucesso, como FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup, e o tão aguardado título três vezes premiado da Gamescom, Lies of P.

FONTE NEOWIZ Corporation

