Intella X, platforma spoločnosti NEOWIZ, spúšťa grantový program Gaming Initiative Grant Program s rozpočtom 10 miliónov dolárov na posilnenie herného ekosystému Web3

PANGYO, Južná Kórea, 3. mája 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Intella X v spolupráci s juhokórejským herným gigantom NEOWIZ predstavuje svoj grantový program Gaming Initiative Grant Program – grant vo výške 10 miliónov dolárov určený na podporu herných vývojárov z oblasti Web2 a Web3 pri tvorbe špičkových a vysokokvalitných hier pre hernú platformu Intella X Web3.

Cieľom tohto priekopníckeho grantového programu je inšpirovať inovácie, posilniť postavenie vývojárov hier a podporiť zavádzanie technológie blockchain v rámci herného priemyslu. Ponukou finančnej podpory a zdrojov sa spoločnosti Intella X a NEOWIZ zaviazali rozšíriť svoj herný ekosystém Web3 o nových talentovaných vývojárov hier.

„V spoločnosti Intella X si uvedomujeme, že herní vývojári sú hnacím motorom hernej revolúcie Web3. Náš grantový program pre herné iniciatívy vo výške 10 miliónov dolárov je navrhnutý tak, aby podnietil ich kreativitu a poskytol im kľúčové zdroje a podporu pri vytváraní prevratných herných zážitkov," povedal Jose Ko, generálny riaditeľ spoločnosti Intella X. „Podporou týchto vývojárov nielenže podporujeme prosperujúci herný ekosystém, ale aktívne formujeme budúcnosť hier na webe Web3."

Uchádzači sa môžu do programu prihlásiť prostredníctvom domovskej stránky spoločnosti Intella X, kde prejdú dôkladným preskúmaním vrátane pohovoru a hĺbkovej analýzy zo strany grantovej komisie Intella X. Výbor bude hodnotiť oprávnené projekty na základe komplexného prístupu s prihliadnutím na faktory, ako je potenciálny vplyv, inovácie, realizovateľnosť, udržateľnosť a zosúladenie s cieľmi spoločnosti Intella X.

Grantový program Intella X pre herné iniciatívy mení situáciu v oblasti hier Web3 a ponúka vývojárom podporu potrebnú na premenu ich nápadov na skutočnosť.

Ak chcete podať žiadosť, navštívte domovskú stránku Intella X a prejdite na formulár žiadosti v časti Grantový program.

O spoločnosti NEOWIZ

Spoločnosť NEOWIZ (KOSDAQ:095660), založená v roku 1997, je považovaná za priekopníka a jednu z popredných kórejských herných spoločností. Spoločnosť od roku 2003 úspešne zverejnila cez https://www.pmang.com/ širokú škálu PC a mobilných hier a tiež spolupracovala na vývoji a uvedení na trh veľmi úspešných titulov, ako sú FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup a veľmi očakávaného, na veľtrhu Gamescom trojnásobne oceneného, titulu „Lies of P." (Klamstvá P.).

