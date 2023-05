Intella X we współpracy z NEOWIZ uruchamia program dotacji o wartości 10 mln dolarów na przyspieszenie rozwoju sektora gier, aby wzmocnić ekosystem gier Web3

PANGYO, Korea Południowa, 3 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Intella X we współpracy z południowokoreańskim gigantem w branży gier NEOWIZ, prezentuje Gaming Initiative Grant Program, program dotacji dla twórców gier, w ramach którego deweloperzy gier Web2 i Web3 mają otrzymać łącznie 10 milionów dolarów dotacji na tworzenie przełomowych gier wysokiej jakości na platformę gier Web3.

Intella X Launches $10M Gaming Accelerator Grant Program to Supercharge Web3 Gaming Ecosystem.

Ten przełomowy program dotacji ma na celu inspirowanie do innowacji, tworzenie możliwości dla twórców i wspieranie wdrożenia technologii blockchain w branży gier. Oferując wsparcie finansowe i zasoby, Intella X i NEOWIZ podejmują działania w celu rozwoju ekosystemu Web3 dzięki pozyskaniu nowych utalentowanych twórców gier.

„W Intella X rozumiemy, że twórcy gier napędzają rewolucję gier Web3. Nasz program dotacji dla twórców gier o wartości 10 mln dolarów powstał, aby pobudzić ich kreatywność i zapewnić im kluczowe zasoby i wsparcie w tworzeniu wyjątkowych doświadczeń graczy - powiedział Jose Ko, dyrektor generalny Intella X. - Dzięki wsparciu tych deweloperów nie tylko zasilamy prężnie działający ekosystem gier, ale także aktywnie kształtujemy przyszłość gier Web3".

Kandydaci mogą przystąpić do programu za pośrednictwem strony głównej Intella X. Zgłoszenia zostaną dokładnie przeanalizowane, kandydaci odbędą rozmowę rekrutacyjną, a projekty przejdą analizę due diligence Komisji ds. Dotacji Intella X. Komisja oceni kwalifikujące się projekty, stosując całościowe podejście z uwzględnieniem takich czynników, jak potencjalny wpływ, innowacyjność, wykonalność, zrównoważony rozwój i zgodność z celami Intella X.

Program dotacji Intella X dla twórców gier jest inicjatywą przełomową w środowisku gier Web3, oferując deweloperom wsparcie potrzebne do wcielenia swoich pomysłów w życie.

Aby wziąć udział w programie, należy wejść na stronę główną Intella X i wypełnić formularz udziału w programie dotacji.

NEOWIZ

Założona w 1997 r. spółka NEOWIZ (KOSDAQ:095660) to jeden z pionierów i największych producentów gier w Korei. Od 2003 r. firma z powodzeniem wydała za pośrednictwem https://www.pmang.com/ szeroki katalog gier na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, uczestnicząc w tworzeniu i wprowadzeniu do sprzedaży wielu cieszących się ogromną popularnością tytułów, w tym „FIFA Online", „Brave Nine", „DJMAX Respect", „Skul: The Hero Slayer", „Cats & Soup", a także wyczekiwanego niecierpliwie trzykrotnego zdobywcę nagrody targów Gamescom - „Lies of P".

