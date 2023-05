Intella X společnosti NEOWIZ zahajuje iniciativní grantový herní program s rozpočtem 10 milionů dolarů, iniciativu, která si klade za cíl významně podpořit herní ekosystém Web3

PANGYO, Jižní Korea, 3. května 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Intella X ve spolupráci s jihokorejským herním gigantem NEOWIZ představuje svůj herní grantový program „Gaming Initiative Grant Program" v hodnotě 10 milionů dolarů, jehož cílem je podpořit vývojáře her Web2 a Web3 při tvorbě špičkových a vysoce kvalitních her pro herní platformu Web3 Intella X.

Tento průkopnický grantový program má za cíl inspirovat inovace, posílit postavení herních vývojářů a podpořit přijetí blockchainové technologie v herním průmyslu. Nabídkou finanční podpory a zdrojů chtějí společnosti Intella X a NEOWIZ rozšířit svůj herní ekosystém Web3 o nové talentované vývojáře her.

„Ve společnosti Intella X chápeme, že hnací silou herní revoluce Web3 jsou herní vývojáři. Náš grantový program pro herní iniciativy v celkové výši 10 milionů dolarů je navržen tak, aby podnítil jejich kreativitu a poskytl jim klíčové zdroje a podporu pro vytváření převratných herních zážitků," řekl generální ředitel společnosti Intella X Jose Ko. „Podpora těchto tvůrců není jen rozvíjením prosperujícího herního ekosystému, ale i aktivním utvářením budoucnosti hraní na Web3."

Zájemci se mohou do programu přihlásit prostřednictvím domovské stránky společnosti Intella X. Projdou zde důkladným posouzením včetně pohovoru a prověření due dilligence grantovou komisí Intella X. Způsobilé projekty bude komise hodnotit na základě komplexního přístupu, přičemž bude zvažovat faktory, jako je potenciální dopad projektu, inovace, proveditelnost, udržitelnost či soulad s cíli Intella X.

Grantový projekt společnosti Intella X Gaming Initiative Grant Program přináší revoluci do herního prostředí Web3 a nabízí vývojářům podporu, která jim umožní proměnit své sny ve skutečnost.

Pro přihlášení navštivte domovskou stránku společnosti Intella X a otevřete přihlašovací formulář v sekci Grant Program.

O společnosti NEOWIZ

Společnost NEOWIZ (KOSDAQ:095660), založená v roce 1997, je považována za průkopníka a jednu z předních korejských herních společností. Od roku 2003 prostřednictvím webu https://www.pmang.com/ úspěšně nabízí širokou škálu her pro PC a mobilní zařízení a podílela se také na vývoji a uvedení velmi úspěšných titulů, jako jsou FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup a očekávaný titul Lies of P, který na světoznámém veletrhu Gamescom získal ocenění ve třech kategoriích.

