Intella X, herní platforma webu 3.0 společnosti Neowiz, odhaluje své partnery

SEONGNAM, Jižní Korea, 30. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Po nedávném oznámení soukromého financování ve výši 12 milionů dolarů odhalila služba Intella X, herní platforma webu 3.0 společnosti Neowiz, své první partnery v ekosystému.

Počáteční herní ekosystém platformy se skládá z více než 30 špičkových globálních partnerů z různých odvětví, jako jsou hry, investice, blockchainové služby a bezpečnost, kteří prostřednictvím Intella X urychlují a posilují hraní ve světě webu 3.0.

Intella X reveals its Web3 gaming platform's initial ecosystem partners

Mezi partnery služby Intella X patří Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Big Brain Holdings, Planetarium Labs, Global Coin Research (GCR), ConsenSys (Infura), Neowiz, Arumgames, Blue Potion Games, Hidea, Massive Gaming, Modori, Ozys, Web3Auth, CertiK, Haechi Labs, Theori, Block Crafters Capital, Kross Lab, Bora, Crit Ventures, JoyCity, Kaura, Kracker Labs, Mobirix, Neon Games, Pearl Abyss, Widus Partners, Wemix, Swapscanner, and XL Games.

Jeden z představitelů společnosti Intella X uvedl: „Díky podpoře našich špičkových partnerů bude platforma Intella X vybudována jako globální centrum herního ekosystému zaměřeného na web 3.0, které uplatňuje základní hodnoty a filozofii webu 3.0 a předních herních inovátorů v této oblasti."

Každý z partnerů z příslušného odvětví se zavázal urychlit masové přijetí webu 3.0 a dlouhodobý růst herního ekosystému služby Intella X tím, že spojí své síly při poskytování nejvyšší kvality herního zážitku nové generace.

Služba Intella X bude celosvětově debutovat na platformě Polygon v prvním čtvrtletí roku 2023 se svou vlastní mobilní peněženkou, decentralizovanou burzou, tržištěm NFT, launchpadem a hrami pro rok 2023.

O společnosti NEOWIZ

Společnost NEOWIZ (KOSDAQ:095660) byla založená v roce 1997 a je považována za průkopníka a jednu z předních korejských herních společností. Od roku 2003 prostřednictvím webu https://www.pmang.com/ úspěšně nabízí širokou škálu her pro PC a mobilní zařízení a podílela se také na vývoji a uvedení velmi úspěšných titulů, jako jsou FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup a očekávaný titul Lies of P, který na světoznámém veletrhu Gamescom získal ocenění ve třech kategoriích.

