Intella X, la plataforma de juegos Web3 de Neowiz, revela su ecosistema de socios

SEONGNAM, Corea del sur, 30 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Tras el reciente anuncio de 12 millones de dólares en financiación privada, Intella X, la plataforma de juegos Web3 de Neowiz, ha revelado sus socios iniciales del ecosistema.

El ecosistema de juegos inicial de la plataforma consta de más de 30 socios globales de primer nivel de varios sectores que incluyen juegos, inversiones, servicios de cadena de bloques y seguridad para acelerar y reforzar los juegos Web3 a través de Intella X.

Intella X reveals its Web3 gaming platform's initial ecosystem partners

Los socios de Intella X incluyen Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Big Brain Holdings, Planetarium Labs, Global Coin Research (GCR), ConsenSys (Infura), Neowiz, Arumgames, Blue Potion Games, Hidea, Massive Gaming, Modori, Ozys, Web3Auth, CertiK, Haechi Labs, Theori, Block Crafters Capital, Kross Lab, Bora, Crit Ventures, JoyCity, Kaura, Kracker Labs, Mobirix, Neon Games, Pearl Abyss, Widus Partners, Wemix, Swapscanner y XL Games.

Un funcionario de Intella X comentó: "A través del apoyo de nuestros socios del ecosistema de primer nivel, Intella X se construirá como un centro global del ecosistema de juegos centrado en Web3 que ejerza los valores fundamentales y la filosofía de Web3 y los innovadores líderes en juegos Web3".

Cada socio de sus respectivas industrias está comprometido con la aceleración de la adopción masiva de Web3 y el crecimiento a largo plazo del ecosistema de juegos Intella X al unir fuerzas para ofrecer la más alta calidad de experiencia de juego a Web3.

Intella X hará su estreno mundial en Polygon en el primer trimestre de 2023 con su billetera móvil patentada, DEX, mercado NFT, plataforma de lanzamiento y alineaciones de juegos para 2023.

Acerca de NEOWIZ

NEOWIZ (KOSDAQ:095660), fundada en 1997, es considerada pionera y una de las principales empresas de juegos de Corea. Desde 2003, la empresa ha publicado con éxito una amplia gama de juegos para PC y móviles a través de https://www.pmang.com/, además de desarrollar y lanzar títulos de gran éxito como FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup, y el muy esperado título ganador de tres premios Gamescom, Lies of P.

