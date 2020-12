IPS a Huawei: Rozširovanie podnikania pomocou riešení dátových centier na maďarskom trhu

ŠEN-ČEN, Čína, 11. decembra 2020 /PRNewswire/ -- Od roku 2011 spoločnosť Intelligent Power Solutions (IPS) - štvorhviezdičkový certifikovaný servisný partner spoločnosti Huawei - dodáva zákazníkom v Maďarsku riešenia na vysokej úrovni, od zálohovania nepretržitého napájania informačnými technológiami (IT) až po implementáciu dátového centra na kľúč. Spoločnosť IPS sa zameriava na podporu svojich zákazníkov prvotriednymi produktmi, vynikajúcimi službami a inovatívnymi riešeniami. Má profesionálny servisný tím s viac ako 25 rokmi skúseností s UPS a skvelú sieť partnerov v Maďarsku.

Hľadanie cesty rastu

Počas siedmich rokov partnerstva so spoločnosťou Huawei zaznamenala spoločnosť IPS pôsobivé inovácie v oblasti UPS a získala v tomto procese neoceniteľné skúsenosti. Trh prešiel dramatickými zmenami, ale spoločnosť Huawei vždy podporovala IPS.

Spoločnosti jednoducho nemôžu uspieť samy. IPS potrebuje silných partnerov, aby mohla rásť, vyvíjať nové služby a riešenia a rýchlo sa dostať na trh. Pred partnerstvom so spoločnosťou Huawei spolupracovala spoločnosť IPS s rôznymi spoločnosťami v oblasti UPS. Napriek tomu, že je spoločnosť veľkou značkou, v priebehu rokov došlo k veľmi malým vylepšeniam v ich produktových radoch UPS, pretože tieto spoločnosti neuprednostňovali výskum a vývoj (R&D). Rozsah projektov bol navyše malý a spoločnosť IPS musela spolupracovať s viacerými distribútormi UPS v krajine. Hlavným cieľom spoločnosti IPS vždy bolo s dôverou odomykať nové obchodné príležitosti a uchádzať sa o väčšie projekty v oblasti UPS. Tento cieľ znamenal, že spoločnosť IPS si musela nájsť dlhodobého partnera, ktorý by mohol adekvátne podporovať väčšie projekty UPS a pomôcť jej preniknúť do podnikania v oblasti dátových centier.

Výsev semien partnerstva

Prvýkrát sa spoločnosť IPS dozvedela o riešeniach UPS od spoločnosti Huawei pred siedmimi rokmi. Od jedného z jej partnerov dostali brožúru Huawei UPS a boli prekvapení rozsiahlym, dôkladným a stále sa rozširujúcim portfóliom. Na začiatku bola spoločnosť IPS voči vlastnostiam produktu trochu skeptická. To sa zmenilo, keď sa spoločnosť IPS zúčastnila praktického stretnutia v európskom výskumnom a vývojovom centre spoločnosti Huawei v nemeckom Norimbergu a osobne si produkty mohla prezrieť. Na ich prekvapenie boli všetky ich pochybnosti objasnené hneď, ako videli, že všetky základné časti UPS - ako sú kondenzátory s dlhou životnosťou, bipolárny tranzistor s izolovanou bránou (IGBT) a ventilátory - sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov . To bol okamih, ktorý ich prinútil uvažovať o nadviazaní partnerstva so spoločnosťou Huawei.

Po návšteve dostala spoločnosť IPS demo produkty, ktoré prešli testovaním veľmi ľahko. Aj keď sa ich inžinieri snažili jednotky čo najviac zaťažiť, neuspeli. Videli príležitosť získať vysoko kvalitné sieťové energetické výrobky za rozumnú cenu od známej značky. Spoločnosti IPS bolo jasné, že by to bola silná kombinácia, ako získať náskok pred zavedenými hráčmi UPS a vyhrať ponuky aj pre tie najväčšie projekty.

Podpora silného obchodného rastu

„Vďaka skúsenostiam v oblasti maďarských dátových centier siahajúcich do roku 2004 mám dôkladné znalosti o silných a slabých stránkach popredných značiek v oblasti UPS," uviedol Peter Perjesi, výkonný riaditeľ (CEO) IPS. „Takže, čím sa spoločnosť Huawei odlišuje od ostatných dodávateľov? Spoločnosť Huawei investovala predovšetkým do zdokonalenia svojej technológie, a táto investícia sa radí medzi najvyššie výdavky na výskum a vývoj na svete. Dlhá história spoločnosti Huawei v telekomunikačnom priemysle tiež rozšírila ponuku UPS. Napríklad sériu Huawei UPS2000-G (od 6 kVA) je možné pripojiť k USB kľúču a SIM karte a vytvoriť tak SMS bránu (Short Message Service), čo je jedinečná vlastnosť na trhu. Toto telekomunikačné riešenie je pre našich firemných klientov kľúčové, najmä v bankovom sektore, kde musí komunikácia medzi zákazníkmi a poskytovateľmi služieb dodržiavať prísne obmedzenia."

Vďaka rozsiahlej maďarskej partnerskej sieti slúži IPS ako most medzi Huawei a zákazníkmi a prináša produkty Huawei na trh. Spokojní zákazníci pochádzajú z rôznych priemyselných odvetví, od bánk po vlády, a podobne. Komplexné portfólio spoločnosti Huawei - zahŕňajúce zdroje UPS, chladiace jednotky, rozvádzače, jednotky distribúcie energie (PDU), kocky a softvér na správu - plnia rôzne potreby zákazníkov. Jednotná značka pokrývajúca všetky produkty v riešení tiež znižuje riziko zlyhania.

Špeciálny manažér Huawei Channel Manager poskytuje kritickú podporu pre projekty. Okrem každoročnej účasti na HUAWEI CONNECT sa tím IPS zúčastňuje aj mnohých technických podujatí. Za posledných päť rokov zorganizovali s miestnou kanceláriou Huawei veľa úspešných akcií a dostávajú od nich neustálu marketingovú podporu. Spoločnosť Huawei preukázala, že keď spoločnosť IPS potrebuje odborné znalosti, je pripravená ich poskytnúť.

IPS zaručuje, že ich IT odborníci sú vysoko kvalifikovaní a bezproblémovo spolupracujú s partnermi spoločnosti Huawei, čo zákazníkom umožňuje využívať najmodernejšie technológie a zručnosti. Sú dychtiví a ochotní neustále zdokonaľovať naše odborné znalosti, takže sú vďační za to, že za partnera môžu byť Huawei Information and Communications Technology (ICT) Academy. Ich tím služieb je nadšený, že môže získať skúsenosti na mieste, a spätná väzba k produktu Huawei UPS bola vynikajúca. V skutočnosti bolo možné spočítať na dvoch rukách, koľkokrát mali problémy so servisom po nainštalovaní stoviek jednotiek.

V dôsledku tohto skvelého partnerstva sa príjmy spoločnosti zvýšili za posledných pár rokov o 20–50% ročne. Partnerstvo so spoločnosťou Huawei bolo plodné. V skutočnosti spoločnosť dosiahla ďalší míľnik a dokončila inštaláciu prvého dátového centra Huawei Fusion Module 2000 v Maďarsku.

Úspech s Huawei SmartLi UPS

Spoločnosť Huawei investuje viac ako 10% svojich výnosov do výskumu a vývoja a neustále reaguje na zmeny trhu a potreby zákazníkov neustálou aktualizáciou svojich riešení UPS. Zákazníci spoločnosti IPS sú presvedčení, že riešenia Huawei môžu prispieť k ich obchodnému rastu, čo povedie k častým nákupom. Nové riešenie s lítiovými batériami je pre našich zákazníkov obzvlášť zaujímavé kvôli jeho silným stránkam v porovnaní s konkurenčnými výrobkami. Predpovedajú, že trhový podiel riešení s lítium-iónovými batériami dosiahne do roku 2025 35%, v porovnaní s iba 1% v roku 2016.

V súčasnosti majú IT riaditelia veľmi vysoké požiadavky na UPS riešenia. Podniky chcú nielen maximalizovať využitie priestoru a energetickú účinnosť, ale tiež minimalizovať náklady na prevádzku a údržbu (O&M). Ich zákazníci rátajú s tým, že ich investície do systému UPS im zabezpečia produktivitu a konkurencieschopnosť, takže očakávajú dlhšiu životnosť. Riešenie Huawei SmartLi UPS so znižujúcimi sa nákladmi na materiály a jedinečnou patentovanou technológiou spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky. Napájací systém lítium-iónových batérií určený pre dátové centrá zaisťuje spoľahlivé napájanie a zároveň znižuje fyzickú stopu o 50%, čo zase zvyšuje príjmy - tým, že uvoľňuje viac miesta pre skrinky generujúce príjmy - a znižuje celkové náklady pre podniky .

Spoločnosť IPS sa venuje podpore svojich zákazníkov prvotriednymi produktmi, výnimočnými službami a inovatívnymi riešeniami. Jej tím uznal obrovský potenciál produktu Huawei SmartLi UPS, preto okamžite ponúkli toto nové riešenie našim partnerom. Výsledkom bolo, že už v septembri spoločnosť dokončila prvú inštaláciu SmartLi UPS v Maďarsku.

To najlepšie ešte len príde

Spoločnosť IPS je nadšená z budúcnosti partnerstva IPS-Huawei, ktoré vychádza z nášho spoločného cieľa zvyšovať hodnotu pre našich zákazníkov a pomáhať im pri riešení zložitých technických a obchodných problémov. Spoločnosť pevne verí, že vďaka partnerstvu so spoločnosťou Huawei IPS porastie rýchlejšie a stane sa kľúčovým hráčom na maďarskom trhu UPS. Je to úžasná cesta, ktorú sme začali vďaka spoločnosti Huawei.

„Spoločnosť IPS spolupracuje so spoločnosťou Huawei už viac ako sedem rokov a tento vzťah neustále pokračuje a posilňuje sa. V minulosti sme vyhrali množstvo projektov a spoločnosť Huawei tu vždy bola, aby poskytovala výnimočné služby a silnú technickú a predajnú podporu." ——Peter Perjesi, generálny riaditeľ spoločnosti Intelligent Power Solutions Ltd., Maďarsko

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2020/ips-and-huawei-ups-solutions

www.huawei.com/cn



