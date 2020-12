IPS et Huawei favorisent l'expansion des entreprises en mettant des solutions pour centres de données sur le marché hongrois

SHENZHEN, Chine, 12 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Depuis 2011, Intelligent Power Solutions (IPS), un partenaire de service de certifié quatre étoiles de Huawei, fournit des solutions de haut niveau aux clients du marché hongrois. Sa gamme diverse va des alimentations sans interruption (ASI) pour le secteur des technologies de l'information (TI) au déploiement de centres de données clé en main. IPS s'est engagée à soutenir ses clients en leur proposant des produits de premier ordre, un service excellent et des solutions innovantes. L'entreprise dispose d'une équipe de service professionnelle comptant plus de 25 ans d'expérience et s'appuie sur un excellent réseau de partenaires en Hongrie.

Ouvrir une voie vers la croissance

Au fil des sept années de partenariat avec Huawei, le secteur de l'ASI a connu des innovations impressionnantes et IPS a acquis une expérience inestimable en cours de route. Malgré les changements dramatiques subis par le marché, Huawei a toujours soutenu IPS avec réactivité.

Il est tout simplement impossible pour les entreprises de réussir par elles-mêmes. IPS a besoin de partenaires solides pour croître, pour développer de nouveaux services et de nouvelles solutions et pour les mettre rapidement sur le marché. IPS a travaillé avec différentes sociétés spécialisées en ASI avant d'établir un partenariat avec Huawei. Malgré le grand renom de leurs marques, ces sociétés apportaient très peu d'améliorations à leurs gammes de produits au fil des ans, la recherche et le développement n'étant pas une priorité pour elles. Par ailleurs, les projets étaient de faible envergure et IPS devait travailler avec plusieurs distributeurs dans le pays. Néanmoins, l'objectif principal d'IPS était de débloquer de nouvelles opportunités d'affaires et de soumissionner avec confiance sur des projets de plus grande envergure. IPS devait ainsi chercher un partenaire à long terme, capable de soutenir adéquatement ses projets d'ASI à plus grande échelle et de l'aider à pénétrer dans le secteur des centres de données.

Poser les bases d'un partenariat

IPS a découvert les solutions d'ASI de Huawei il y a sept ans, lorsqu'un de ses partenaires lui a remis une brochure de ces produits. Surprise par le portefeuille vaste, complet et toujours plus grand de Huawei, IPS s'est toutefois montrée quelque peu sceptique quant aux caractéristiques des produits. Cela a changé lors d'une séance pratique au centre européen recherche et développement de Huawei, à Nuremberg, en Allemagne, lorsqu'elle a pu voir les produits en personne. À sa grande surprise, tous ses doutes se sont dissipés en constatant que les pièces de base de l'ASI, telles que les condensateurs à grande longévité, le transistor bipolaire à porte isolée (IGBT) et les ventilateurs, étaient toutes fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité. C'est à ce moment précis qu'IPS a envisagé d'établir un partenariat avec Huawei.

Après la visite, IPS a soumis chaque produit de la démonstration à des tests avec succès, tandis que ses ingénieurs ont fait de leur mieux pour rendre les unités inutilisables, mais n'y sont pas parvenus. Ainsi, l'entreprise a entrevu une possibilité d'obtenir des produits d'alimentation de réseau de grande qualité, vendus à un prix raisonnable et provenant d'une marque réputée. Pour IPS, il s'agissait sans aucun doute d'une combinaison puissante qui lui permettrait d'acquérir un avantage sur les entreprises établies du secteur de l'ASI et de remporter des soumissions, même sur les plus grands projets.

Favoriser une forte croissance d'entreprise

« Le fait d'avoir travaillé dans le secteur hongrois des centres de données depuis 2004 me donne une connaissance approfondie des forces et des faiblesses des principales marques d'ASI, a déclaré Peter Perjesi, PDG d'IPS. Qu'est-ce qui distingue réellement Huawei des autres fournisseurs ? D'une part, Huawei a investi massivement pour améliorer sa technologie et fait partie des entreprises qui dépensent le plus au monde en recherche et développement. D'autre part, sa longue histoire dans l'industrie des télécommunications lui a permis d'améliorer sa gamme d'ASI. Par exemple, les produits de la série UPS2000-G de Huawei (d'une capacité de 6 kVA ou plus) peuvent être connectés à une clé USB et à une carte SIM afin de créer une passerelle de service de messages courts (SMS). Il s'agit d'une fonctionnalité unique sur le marché. Cette solution de télécommunications est cruciale pour nos entreprises clientes, particulièrement celles du secteur bancaire, où la communication entre les clients et les fournisseurs de services doit se conformer à des restrictions strictes. »

Grâce à son vaste réseau de partenaires hongrois, IPS fait le pont entre Huawei et ses clients et lui permet de mettre ses produits sur le marché local. Nos clients satisfaits proviennent de divers horizons, du secteur bancaire à celui de l'administration publique. Huawei répond aux besoins variés de ses clients à l'aide d'un portefeuille complet comprenant, entre autres, des ASI, des unités de refroidissement, des racks, des unités de distribution d'alimentation (PDU), des cubes d'alimentation et des logiciels de gestion. Le fait que tous les produits de la solution proviennent d'une seule marque réduit le risque d'échec.

Un gestionnaire de canal attitré de Huawei fournit un soutien critique aux projets dont il est chargé. En plus de participer à HUAWEI CONNECT chaque année, l'équipe d'IPS prend part à de nombreux événements techniques. Au cours des cinq dernières années, IPS a organisé de nombreux événements réussis avec le bureau local de Huawei, et ce dernier lui a fourni un soutien marketing constant. Huawei a prouvé qu'elle était à la disposition d'IPS lorsqu'elle a besoin de son expertise.

IPS veille à employer des experts en TI hautement qualifiés qui travaillent en toute transparence avec leurs homologues de Huawei. Cela permet aux clients d'avoir accès aux technologies les plus avancées et aux spécialistes les plus compétents. Nos experts sont désireux d'accroître l'expertise de l'organisation et sont donc reconnaissants du partenariat avec la Huawei Information and Communications Technology (ICT) Academy. Quant à Huawei, son équipe de service est ravie d'acquérir une expérience sur le terrain, et ses produits d'ASI reçoivent un retour très positif de la part des clients. En effet, sur les centaines d'unités installées, Huawei peut compter sur ses doigts le nombre de fois qu'on lui a signalé un problème technique.

Cet excellent partenariat s'est avéré fructueux : Huawei a vu son chiffre d'affaires augmenter à un taux annuel de 20 à 50 % ces dernières années. De plus, l'entreprise a franchi une autre étape importante en achevant l'installation du premier centre de données Huawei Fusion Module 2000 en Hongrie.

Réussir grâce à la solution d'ASI Huawei SmartLi UPS

Huawei investit plus de 10 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement et elle répond rapidement aux changements du marché et aux besoins des clients en actualisant constamment ses solutions d'ASI. Les clients d'IPS sont convaincus que les solutions de Huawei peuvent les aider à croître, ce qui les conduit à acheter ces produits fréquemment. La nouvelle solution à base de batterie au lithium suscite un intérêt particulier chez nos clients, en raison des avantages qu'elle présente par rapport aux produits concurrents. Selon les prévisions, la part de marché des solutions utilisant des batteries Li-ion devrait s'élever à 35 % d'ici 2025, alors qu'elle atteignait seulement 1 % en 2016.

Aujourd'hui, les directeurs de l'information fixent des exigences très élevées en ce qui a trait aux solutions d'ASI. Les entreprises veulent non seulement optimiser le plus possible l'utilisation de l'espace et l'efficacité énergétique, mais également minimiser les coûts d'exploitation et d'entretien. Les clients comptent sur leur investissement dans les solutions d'ASI pour rester productifs et compétitifs, et s'attendent donc à ce que les produits aient une durée de vie plus longue. Grâce à ses coûts de matières premières en baisse et sa technologie brevetée unique, la solution Huawei SmartLi UPS répond à chacune de ces exigences. Basée sur un système d'alimentation par batterie Li-ion conçu pour les centres de données, cette solution fournit une alimentation fiable tout en réduisant l'empreinte physique de 50 %. Pour les entreprises, cela se traduit par une augmentation des revenus (en libérant plus d'espace pour les armoires génératrices de revenus) et par une réduction globale des coûts.

IPS se consacre à soutenir ses clients en leur proposant des produits de premier ordre, un service exceptionnel et des solutions innovantes. Ayant reconnu l'énorme potentiel de Huawei SmartLi UPS, son équipe a immédiatement proposé cette nouvelle solution d'ASI à ses partenaires. Ainsi, l'entreprise a déjà achevé en septembre l'installation de la première solution d'ASI SmartLi UPS en Hongrie.

Le meilleur reste à venir

IPS est enthousiaste envers l'avenir de son partenariat avec Huawei. Cette collaboration est ancrée dans un objectif commun : générer de la valeur pour les clients, tout en les aidant à résoudre des problèmes techniques et commerciaux complexes. L'entreprise croit fermement que son association avec Huawei lui permettra de croître plus rapidement, en vue de devenir un acteur clé du marché hongrois des ASI. C'est un voyage incroyable que nous avons commencé avec l'aide de Huawei.

« Cela fait plus de sept ans maintenant que IPS collabore avec Huawei et ce partenariat continue d'aller de succès en succès. L'entreprise a été choisie pour mettre en œuvre de nombreux projets par le passé et Huawei a toujours été à notre disposition pour fournir un service exceptionnel et pour offrir un soutien technique et commercial efficace. » —— Peter Perjesi, PDG à Intelligent Power Solutions Ltd., en Hongrie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2020/ips-and-huawei-ups-solutions

