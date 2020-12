IPS i Huawei: rozwój działalności na rynku węgierskim dzięki rozwiązaniom z zakresu centrum danych

SHENZHEN, Chiny, 11 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Intelligent Power Solutions (IPS) - czterogwiazdkowy Certyfikowany Partner Serwisowy Huawei - dostarcza klientom z Węgier wysokiej jakości rozwiązania, od urządzeń zapewniających awaryjne podtrzymanie zasilania dla sprzętu IT po wdrożenia centrum danych wykonane w trybie „pod klucz". IPS angażowało się w zapewnianie klientom rozwiązań pierwszorzędnej jakości, doskonałych usług i innowacyjnych rozwiązań. Firma posiada profesjonalny zespół serwisowy z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie urządzeń UPS oraz wypróbowanych współpracowników pracujących na Węgrzech.

Poszukiwanie drogi do rozwoju

Na przestrzeni siedmiu lat współpracy z Huawei, IPS miało okazję skorzystać z szeregu imponujących innowacji z dziedziny UPS i zdobyć nieocenione doświadczenie w tym zakresie. Rynek przechodził drastyczne przeobrażenia, a mimo to, Huawei zawsze oferowało IPS wsparcie.

Spółki nie są w stanie samotnie odnosić sukcesów. IPS potrzebuje silnych partnerów, aby wzrastać, tworzyć nowe usługi i rozwiązania i szybko zdobywać rynki. Przed nawiązaniem współpracy z Huawei, IPS współpracowało z wieloma innymi dostawcami rozwiązań UPS. Mimo że były to znane marki, oferowane przez nie linie produktów UPS niewiele się zmieniały na przestrzeni lat, ponieważ badania i rozwój nie były dla tych firm priorytetem. Ponadto, skala projektów była niewielka i IPS musiało pracować z wieloma krajowymi dostawcami urządzeń. Mimo to, odblokowanie nowych możliwości biznesowych i zdecydowane wygrywanie przetargów na większe projekty UPS nadal pozostawało głównym celem IPS. Cel ten oznaczał, że IPS musiało znaleźć partnera na długie lata, takiego, który byłby w stanie zapewnić właściwą obsługę większych projektów w zakresie rozwiązań UPS i pomóc IPS w przekształceniu ich w centra danych.

Przygotowanie podwalin pod współpracę

Siedem lat temu IPS po raz pierwszy usłyszało o oferowanych przez Huawei rozwiązaniach z zakresu UPS. Firma otrzymała ulotkę informacyjną dotyczącą produktów Huawei z dziedziny UPS od jednego ze swoich współpracowników i od razu zadziwiła ją tak obszerna, kompleksowa i ciągle rozszerzana oferta. Początkowo IPS nieco sceptycznie odnosiło się do funkcjonalności produktów. Podejście to uległo zmianie po tym, jak IPS wzięło udział w praktycznym szkoleniu przeprowadzonym w jednym z ośrodków badań i rozwoju Huawei, mieszczącym się w niemieckiej Norymberdze, gdzie miało okazję osobiście zapoznać się z produktami. Ku zaskoczeniu firmy, wszystkie wątpliwości zostały rozwiane z chwilą zaznajomienia się z podzespołami wykorzystywanymi w urządzeniach UPS – na przykład akumulatorami o wysokiej żywotności, tranzystorami bipolarnymi z izolowaną bramką (IGBT) i wentylatorami - wszystkie te elementy wykonano z wysokiej jakości materiałów. Właśnie wtedy IPS zaczęło rozważać nawiązanie współpracy z Huawei.

Po wizycie w ośrodku badawczo-rozwojowym IPS otrzymało produkty demo, które bez problemu przeszły wszelkie próby. Pomimo intensywnych wysiłków, inżynierom nie udało się popsuć ani zniszczyć dostarczonych podzespołów. Dostrzegli więc możliwość uzyskania wysokiej jakości produktów sieciowych po rozsądnej cenie i od uznanej marki. Dla IPS stało się jasne, że może to być wyjątkowa szansa na znalezienie się w czołówce liczących się graczy branży UPS i wygranie przetargów nawet na największe projekty.

Napędzanie rozwoju silnego przedsiębiorstwa

„Dzięki doświadczeniom zdobytym w węgierskim sektorze centrum danych, sięgającym roku 2004, zyskałem dogłębną wiedzę o atutach i słabych stronach wiodących producentów urządzeń UPS", powiedział Peter Perjesi, Dyrektor Generalny IPS. „Co zatem wyróżnia Huawei spośród innych dostawców? Po pierwsze, Huawei wiele inwestuje w doskonalenie technologii i plasuje się wśród światowych spółek przeznaczających najwyższe nakłady na badania i rozwój. Długoletnie doświadczenie Huawei w branży telekomunikacyjnej również przyczyniło się do rozszerzenia oferty rozwiązań UPS. Na przykład urządzenia Huawei serii UPS2000-G (od 6 kVA) można podłączyć do pamięci USD i karty SIM, aby uzyskać bramkę SMS, unikalną funkcjonalność na rynku. To rozwiązanie telekomunikacyjne ma kluczowe znaczenie dla klientów korporacyjnych, zwłaszcza z sektora bankowości, gdzie komunikacja między klientami a usługodawcami musi podlegać najostrzejszym regulacjom".

Dzięki rozbudowanej sieci partnerskiej, IPS pełni rolę pomostu między Huawei a klientami, umożliwiającego wprowadzanie produktów na rynek. Zadowoleni klienci pochodzą z różnych branż, od banków do podmioty administracji publicznej, itp. Kompleksowa oferta Huawei - obejmująca urządzenia UPS, jednostki chłodzące, szafy rack, urządzenia PDU, procesory i oprogramowanie do zarządzania – spełnia różnorodne potrzeby klientów. Fakt, że wszystkie produkty dostarcza jedna marka znacząco ogranicza również ryzyko wystąpienia awarii.

Dedykowany menadżer Channel Manager Huawei oferuje kluczowe wsparcie dla realizowanych projektów. Oprócz corocznego udziału w konferencji HUAWEI CONNECT, zespół IPS uczestniczy również w wielu wydarzeniach o charakterze technicznym. W ciągu ostatnich pięciu lat IPS zorganizował, przy udziale przedstawicielstwa Huawei, szereg owocnych wydarzeń i otrzymywał stałe wsparcie marketingowe od zespołu.

IPS gwarantuje, że eksperci ds. IT są wysoko wykwalifikowani i bezproblemowo współpracują ze swoimi odpowiednikami w Huawei, dzięki czemu klienci mogą korzystać z najbardziej zaawansowanych technologii i umiejętności. Nieustannie dążą i chcą doskonalić doświadczenie, są wdzięczni, że za partnera mają Akademię Technologii Informacji i Komunikacji (ICT) Huawei. Zespół techników jest dumny z możliwości pozyskania bezpośredniego doświadczenia i doskonałego wsparcia w zakresie oferowanych przez Huawei produktów UPS. Obopólna pomoc jest dostępna zawsze, gdy trzeba omówić wyzwania serwisowe, na które napotkano podczas setek instalacji.

W wyniku tej wspaniałej współpracy wartość zysków rocznych wzrosła w ostatnich kilku latach o 20-50%. Współpraca z Huawei okazała się owocna. Osiągnięto kolejny kamień milowy, jakim było ukończenie instalacji pierwszego centrum danych na Węgrzech o nazwie Huawei Fusion Module 2000.

Sukces osiągnięty dzięki SmartLi UPS marki Huawei

Huawei inwestuje w badania i rozwój 10% zysków i szybko reaguje na zmiany rynkowe oraz potrzeby klientów wciąż modernizując rozwiązania z zakresu UPS. Klienci IPS mogą mieć pewność, że rozwiązania Huawei mogą przyczynić się do rozwoju ich przedsiębiorstw, co przełoży się na częstsze zakupy. Nasi klienci są szczególnie zainteresowani nowym rozwiązaniem dotyczącym akumulatora litowego, a to dlatego, że w porównaniu z konkurencyjnymi produktami, charakteryzuje się on unikalnymi właściwościami. Przewidują, że udział w rynku rozwiązań opartych na akumulatorach litowo-jonowych sięgnie 35% do roku 2025, w porównaniu do zaledwie 1%, jaki odnotowano w roku 2016.

Dziś, dyrektorzy ds. informacji stawiają rozwiązaniom UPS niezwykle wysokie wymagania. Przedsiębiorstwa dążą nie tylko do maksymalnego wykorzystania dostępnego miejsca, ale także do zminimalizowania kosztów eksploatacji i konserwacji. Klienci liczą na to, że inwestycje w urządzenia UPS zapewnią im produktywność i konkurencyjność, a zatem oczekują dłuższej żywotności. Oferowane przez Huawei rozwiązanie SmartLi UPS spełnia wszystkie powyższe wymagania, ponieważ pozwala na obniżenie kosztów materiałów i oferuje unikalną, opatentowaną technologię. Wykorzystany w tych urządzeniach układ zasilania oparty na akumulatorach litowo-jonowych, zaprojektowany dla centrów danych, gwarantuje niezawodne zasilanie przy ograniczeniu zajmowanego miejsca o 50%, a przekłada się na zwiększenie zysków - zwalnia miejsce dla szaf generujących zyski – i obniżenie kosztów ogólnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

IPS z oddaniem pracuje, aby zapewnić naszym klientom produkty pierwszorzędnej jakości, wyjątkowe usługi i innowacyjne rozwiązania. Zespół firmy dostrzegł ogromny potencjał Huawei SmartLi UPS i niezwłocznie zaoferował to nowe rozwiązanie naszym partnerom. Dzięki temu, pierwszą na Węgrzech instalację SmartLi UPS ukończono już we wrześniu.

Najlepsze dopiero przed nami

IPS z niecierpliwością czeka na to, co w przyszłości wyniknie ze współpracy IPS-Huawei, której przyświeca nasz wspólny cel zagwarantowania wartości naszym klientom i wspomaganie ich w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów technicznych i biznesowych. IPS jest głęboko przekonane, że IPS szybko rozwinie się dzięki współpracy z Huawei i stanie się kluczowym graczem na węgierskim rynku UPS. To wspaniała podróż, którą rozpoczęliśmy z pomocą Huawei.

„IPS nawiązało współpracę z Huawei ponad siedem lat temu, i od tego czasu, łączące nas więzi coraz bardziej się zacieśniają. W przeszłości powierzono nam realizację wielu projektów, a Huawei zawsze oferowało nam nieocenioną obsługę oraz silne wsparcie techniczne i sprzedażowe" - Peter Perjesi, dyrektor generalny Intelligent Power Solutions Ltd., Węgry.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2020/ips-and-huawei-ups-solutions

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei