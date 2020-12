IPS a Huawei: Rozvoj podnikání na maďarském trhu za pomoci řešení pro datová centra

ŠEN-ČEN, Čína, 12. prosince 2020 /PRNewswire/ -- Od roku 2011 dodává maďarským zákazníkům společnost Intelligent Power Solutions (IPS), čtyřhvězdičkový certifikovaný servisní partner Huawei, vysoce kvalitní řešení od záložních zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS) pro informační technologie (IT) po implementaci datových center na klíč. Společnost IPS se zavázala podporovat své zákazníky prvotřídními produkty, vynikajícím servisem a inovativními řešenimi. Může se chlubit profesionálním servisním týmem s více než 25 lety zkušeností v oblasti UPS a skvělou partnerskou sítí v Maďarsku.

Hledání cesty k růstu

Během sedmi let partnerství se společností Huawei získala IPS neocenitelné zkušenosti a zaznamenala působivé inovace v oblasti UPS. Trh sice prošel dramatickými změnami, ale společnost Huawei vždy IPS podporovala.

Společnosti jednoduše nemohou uspět samy. Aby mohla růst, potřebuje IPS silné partnery, vyvíjet nové služby a řešení a ty rychle dostat na trh. Před partnerstvím se společností Huawei spolupracovala IPS s různými společnostmi v oblasti UPS. Navzdory tomu, že se jednalo o velké značky, došlo v průběhu let k velmi malým vylepšením jejich produktových řad UPS, protože tyto společnosti neupřednostňovaly výzkum a vývoj. Rozsah projektů byl navíc malý a společnost IPS musela spolupracovat s více UPS distributory v zemi. Hlavním cílem IPS bylo i přesto nacházet nové obchodní příležitosti a sebevědomě podávat nabídky na větší UPS projekty. K dosažení tohoto cíle bylo potřeba nalézt dlouhodobého partnera, který by mohl adekvátně podporovat větší UPS projekty a zároveň pomohl IPS proniknout do podnikání v oblasti datových center.

Položení základů pro partnerství

V IPS se poprvé dozvěděli o UPS řešeních společnosti Huawei před sedmi lety. Tehdy se jim od jednoho z jejích partnerů dostala do rukou brožura s UPS řešeními Huawei. Ihned je zaujalo rozsáhlé, podrobné a stále se rozšiřující portfolio. Zprvu vládla v řadách společnosti IPS ohledně vlastností těchto produktů jistá skepse, to se však změnilo po praktickém zasedání v evropském výzkumném a vývojovém centru společnosti Huawei v německém Norimberku, kde byly produkty vystaveny a zástupci IPS si je zde mohli osobně prohlédnout. K jejich překvapení byly všechny jejich pochybnosti zahnány, jakmile zjistili, že všechny základní součásti UPS, jako jsou kondenzátory s dlouhou životností, bipolární tranzistor s izolovanou bránou (IGBT) a ventilátory, byly vyrobeny z materiálů nejvyšší kvality. Toto zjištění přimělo IPS uvažovat o navázání partnerství s Huawei.

Po návštěvě obdržela IPS demo produkty – ty zvládly všechny testy na výbornou – ačkoli se inženýři snažili sebevíc zařízení zničit, nedařilo se jim to. Spokojeni s výsledkem využili příležitosti získat vysoce kvalitní síťové energetické jednotky za rozumnou cenu od známé značky. IPS bylo jasné, že by ji tato silná kombinace umožnila získat náskok před zavedenými firmami na trhu s napájecími zdroji a vyhrát i ty největší zakázky.

Silný pohon obchodního růstu

„Se zkušenostmi s datovými centry v maďarském sektoru sahajícími do roku 2004 mám důkladné znalosti silných a slabých stránek předních značek UPS," uvedl Peter Perjesi, generální ředitel IPS. „Čím se tedy společnost Huawei odlišuje od ostatních prodejců? Minimálně tím, že investovala značné prostředky do zdokonalení svých technologií – je to firma, jejíž výdaje na výzkum a vývoj jsou jedny z největších na světě. Dlouhá historie společnosti Huawei v telekomunikačním průmyslu také rozšířila nabídku UPS. Například řada Huawei UPS2000-G (od 6 kVA) má ojedinělou funkci – může být připojena k USB disku a SIM kartě a vytvořit bránu SMS (Short Message Service). Toto telekomunikační řešení je zásadní pro naše firemní klienty, zejména v bankovním sektoru, kde komunikace mezi zákazníky a poskytovateli služeb podléhá přísným omezením."

Díky rozsáhlé maďarské partnerské síti slouží IPS jako most mezi Huawei a zákazníky a přináší produkty Huawei na trh. Spokojení zákazníci pocházejí z různých průmyslových odvětví, od bank po vlády atd. Komplexní portfolio společnosti Huawei – zahrnující UPS, chladicí jednotky, rozvaděče, jednotky distribuce energie (PDU), skříně a software pro správu – splňuje rozmanité potřeby zákazníků. Mít jen jednu značku pokrývající všechny produkty v řešení také snižuje riziko selhání.

Specializovaný program Huawei Channel Manager poskytuje kritickou podporu jejich projektům. Kromě každoroční účasti na HUAWEI CONNECT se tým IPS také účastní mnoha technických akcí. Za posledních pět let společnost uspořádala společně s místní kanceláří Huawei, která jí dopřávala neustálou marketingovou podporu, mnoho úspěšných událostí. Společnost Huawei prokázala, že v momentě, kdy IPS potřebovala její odborné znalosti, byla (Huawei) připravena jí pomoci na cestě k úspěchu.

IPS se zaručuje za vysokou kvalifikaci svých IT odborníků a bezproblémovou spolupráci s jejich protějšky z Huawei, což zákazníkům umožňuje těžit z jejich nejmodernějších technologií a dovedností. Členové IT týmu jsou dychtiví a ochotní neustále rozšiřovat naše odborné znalosti, takže jsou za partnera, jakým je Huawei Information and Communications Technology Academy, nesmírně vděční. Servisní IT tým je nadšený, že může získat praktické zkušenosti, navíc jeho ohlasy na UPS produkt od Huawei byly vynikající. Dokonce i po instalaci stovek jednotek by mohli jeho členové spočítat všechny problémy, se kterými se setkali, na prstech dvou rukou.

V důsledku tohoto skvělého partnerství se příjmy IPS, související se společnosti Huawei, zvýšily za posledních několik let o 20–50 % ročně. Partnerství se společností Huawei bylo plodné, o čemž svědčí i skutečnost, že právě dosáhlo dalšího milníku dokončením instalace prvního datového centra Huawei Fusion Module 2000 v Maďarsku.

Úspěch s Huawei SmartLi UPS

Společnost Huawei investuje více než 10 % svých příjmů do výzkumu a vývoje a neustále reaguje na změny trhu a potřeby zákazníků neustálou aktualizací svých UPS řešení. Zákazníci IPS jsou přesvědčeni, že řešení Huawei mohou přispět k jejich obchodnímu růstu, což by mělo vést k častějším nákupům. Nové řešení lithiové baterie je pro naše zákazníky zvláště zajímavé, protože poskytuje řadu výhod ve srovnání s konkurenčními produkty. Předpovídají, že tržní podíl řešení Li-ion baterií dosáhne do roku 2025 35 % v porovnání s pouhým 1 % v roce 2016.

V současné době mají hlavní informační pracovníci velmi vysoké požadavky na UPS řešení. Podniky chtějí nejen maximalizovat využití prostoru a energetickou účinnost, ale také minimalizovat náklady na provoz a údržbu. Jejich zákazníci spoléhají na to, že jejich investice do UPS jim zajistí produktivitu a konkurenceschopnost, očekávají tedy delší životnost. Řešení Huawei SmartLi UPS se svými snižujícími se náklady na suroviny a jedinečnou patentovanou technologií splňuje všechny výše uvedené požadavky. Li-ion bateriový napájecí systém, navržený pro datová centra, zajišťuje spolehlivé napájení, přičemž snižuje fyzickou stopu o 50 %, což zase zvyšuje příjmy uvolněním více místa pro skříně generující příjmy a snižuje celkové náklady pro podniky.

Společnost IPS je odhodlána poskytovat našim zákazníkům prvotřídními produkty výjimečné služby a inovativní řešení. Jejich tým uznal obrovský potenciál Huawei SmartLi UPS, a proto toto nové řešení okamžitě nabídli našim partnerům. Výsledkem je to, že v září dokončili první instalaci SmartLi UPS v Maďarsku.

To nejlepší teprve přijde

V IPS jsou nadšeni z budoucnosti partnerství IPS-Huawei, které má kořeny ve sdíleném cíli zvyšování hodnoty pro zákazníky a chuti pomáhat jim řešit složité technické a obchodní problémy. IPS pevně věří, že díky partnerství se společností Huawei bude růst rychleji a stane se klíčovým hráčem na maďarském UPS trhu. Je to úžasná cesta a Huawei pomohla IPS, aby se na ni vydala.

„IPS spolupracuje se společností Huawei již více než sedm let a tento partnerský vztah je neustále posilován. V minulosti jsme vyhráli mnoho projektů a společnost Huawei tu vždy byla, aby poskytla výjimečné služby a silnou technickou a prodejní podporu." —— Peter Perjesi, generální ředitel společnosti Intelligent Power Solutions Ltd., Maďarsko

