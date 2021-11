Irasshaimase Roma! Nobu Hospitality amplia expansão na Europa com o Hotel e Restaurante Nobu Roma

Situado no centro histórico de Roma, na exclusiva e mundialmente famosa Via Veneto, e a apenas uma curta caminhada do deslumbrante parque de Villa Borghese, da Piazza Barberini, da Fontana di Trevi e da Piazza di Spagna, o Hotel Nobu Roma é a união de dois edifícios do século XIX, combinados para criar uma obra-prima moderna que celebra seu passado grandioso e histórico. Uma mistura integrada de hotel luxuoso e espaços cheios de energia, o Hotel Nobu Roma contará com 122 quartos e suítes, incluindo a suíte Nobu de 500 m2, um espetacular terraço verde no telhado, espaços internos e externos para reuniões, um spa urbano completo, uma academia de última geração, um Restaurante Nobu, que servirá refeições no quarto 24 horas, e um lounge exclusivo para curtir música de classe mundial. O Hotel e Restaurante Nobu Roma se concentrará na experiência do hóspede com uma abordagem ecológica e sustentável.

Carlo Acampora, presidente e CEO do Grand Hotel Via Veneto, declarou: "A incrível dedicação de Nobu, a paixão de Meir, a visão de Bob e seu infinito amor pela Itália, combinados com a liderança extraordinária de Trevor e Struan e com a experiência de toda a equipe de gestão, tornarão essa inauguração empolgante e única no setor global da hotelaria. Estou profundamente honrado por ter Nobu como parceiro porque compartilhamos os mesmos valores de qualidade, serviço e excelência. E, hoje, não posso esconder meu amor pelo Japão e por sua excepcional cultura de hospitalidade. Então, estou muito satisfeito por ter aberto as portas da Cidade Eterna para o primeiro Hotel Nobu na Itália. A experiência extraordinária que o Nobu Roma oferecerá é o que os romanos e turistas internacionais necessitam profundamente, e estamos todos cientes da grande responsabilidade que nos aguarda para nossos futuros hóspedes."

Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper afirmaram: "Roma é o centro gastronômico do mundo e o local ideal para a marca Nobu. Temos o prazer de fazer parceria com Carlo Acampora nesse projeto empolgante e de oferecer a famosa culinária do Nobu aos moradores de Roma, bem como aos visitantes do mundo todo. Compartilhamos muitos valores com Carlo, principalmente quanto ao significado de hospitalidade. Roma é uma mistura extraordinária de alta cultura, artes, moda e arquitetura histórica. Então, estamos honrados agora por poder fazer parte da Cidade Eterna por meio dessa emocionante inauguração"

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, comentou: "Parcerias e relacionamentos duradouros levam tempo e investimento, e hoje nossa perseverança foi recompensada. Pessoalmente, estou muito orgulhoso e animado em dar as boas-vindas a nossa nova aliança com Carlo. Não só suas filosofias e valores coincidem com os nossos, mas também compartilhamos os mesmos sonhos e aspirações de criar algo extraordinário que deixará uma impressão positiva sobre a comunidade de Roma como um todo."

