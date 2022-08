IREX Media i Information Study badają wpływ spolaryzowania mediów w Europie, Eurazji i Azji Środkowej

WASZYNGTON, 31 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Według opracowanego przez IREX badania Vibrant Information Barometer for Europe and Eurasia (VIBE) 2022 przedłużające się skutki pandemii COVID-19 oraz pogłębiające się upolitycznienie mediów wpłynęło na sektor mediów i informacji w 18 państwach z Europy, Eurazji i Azji Środkowej.

Badanie VIBE opiera się na pracach krajowych paneli eksperckich oceniających kondycję systemów informacji poszczególnych państw w erze cyfryzacji oraz analizujących nowe koncepcje, takie jak edukacja medialna i bańki informacyjne, a także jakość informacji prezentowanych przez media i sektor informacji.

Badanie VIBE 2022, w którego ramach przeanalizowano sytuację mediów w roku kalendarzowym 2021 pokazuje, że państwa ze wszystkich trzech regionów nadal podlegają szkodliwemu wpływowi działań podjętych przez ich rządy na rzecz zatajenia informacji na temat zdrowia publicznego i danych dotyczących pandemii, a także kampanii szczepionkowych. W państwach bardziej represyjnych, takich jak Turkmenistan, rząd uporczywie twierdził, że nie odnotowano ani jednego przypadku zachorowania na COVID-19, a państwowe media wręcz odmawiały używania w relacjach takich słów jak „koronawirus" czy „COVID". W mniej skrajnych przypadkach, na przykład w Kazachstanie, przedłużająca się pandemia ujawniła niewystarczające zdolności komunikacyjne agencji rządowych i trudności w upowszechnianiu wysokiej jakości informacji publicznych — a także powszechne w społeczeństwie, większe zaufanie do mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych niż do oficjalnych mediów.

Eksperci odnieśli się również do pogłębiającego się upolitycznienia oraz spolaryzowania mediów państwowych i przestrzeni informacyjnej. We wszystkich trzech regionach treści publikowane w mediach są w dużej mierze nadal uzależnione od interesów i wpływów politycznych, jakim podlegają ich właściciele, co prowadzi do spadku zaufania do mediów, a także pogorszenia się jakości konstruktywnej debaty i dyskusji na ważne tematy. Badanie przeprowadzone w Czarnogórze wykazało, że preferencje społeczeństwa wobec mediów opierają się na sympatiach politycznych, a publikowane treści można łatwo zidentyfikować jako prorządowe lub opozycyjne. Podobną opinię przedstawiono w sekcji poświęconej Armenii, gdzie wskazano też, że kanały informacyjne funkcjonujące w tym państwie w znakomitej większości służą interesom politycznym i biznesowym oraz reprezentują interesy wąskich grup uprzywilejowanych kosztem standardów etycznych. Eksperci z Macedonii Północnej wskazali też, że zależności polityczne można z łatwością ustalić na podstawie treści każdego publikowanego artykułu.

Badanie VIBE jest prowadzone dzięki wsparciu obywateli Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (U.S. Agency for International Development (USAID)). Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie można zapoznać się z treścią raportów krajowych i VIBE Explorer umożliwiającym przeanalizowanie i porównanie tendencji, zasad badania, sytuacji w regionach i poszczególnych państwach.

