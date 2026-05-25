isinwheel lance sa campagne du 8e anniversaire en Europe avec des offres spéciales sur les scooters électriques

BERLIN, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- isinwheel, l'un des principaux innovateurs en matière de solutions de mobilité électrique, est ravi d'annoncer le lancement de sa très attendue campagne du 8e anniversaire. À partir du 28 mai et jusqu'au 15 juin, cet événement spécial célèbre huit années d'innovation et de croissance.

Depuis sa création en 2018, isinwheel a rapidement étendu son empreinte mondiale, l'Europe devenant un marché clé pour ses scooters et vélos électriques innovants. Pour exprimer sa gratitude aux consommateurs européens, isinwheel propose des remises exclusives sur ses modèles les plus populaires, renforçant ainsi son engagement à fournir des solutions de transport durables, abordables et de haute qualité.

Faits marquants de l'anniversaire : Scooters de première qualité à des prix spéciaux

La campagne présente une sélection des produits les plus vendus d'isinwheel, qui répondent à des besoins divers, du plaisir familial au tout-terrain de haute performance :

GT1 Dual Off-Road Scooter électrique : Conçu pour les amateurs de sensations fortes, le GT1 Dual est doté d'un puissant système à double moteur de 1600 W, capable de s'attaquer à des terrains complexes avec facilité. Ses performances robustes en font un choix de premier ordre pour les amateurs d'activités de plein air.

: Conçu pour les amateurs de sensations fortes, le GT1 Dual est doté d'un puissant système à double moteur de 1600 W, capable de s'attaquer à des terrains complexes avec facilité. Ses performances robustes en font un choix de premier ordre pour les amateurs d'activités de plein air. GT4 Dual High-Performance Scooter : Pour une expérience de puissance ultime, le GT4 Dual offre une sortie impressionnante de 2400W. Conçue pour les utilisateurs haut de gamme et les joueurs performants, elle offre une vitesse et une stabilité inégalées.

: Pour une expérience de puissance ultime, le GT4 Dual offre une sortie impressionnante de 2400W. Conçue pour les utilisateurs haut de gamme et les joueurs performants, elle offre une vitesse et une stabilité inégalées. Scooter électrique S9MAX (500W) : Compagnon idéal des citadins, le S9MAX allie portabilité et efficacité, rendant les déplacements quotidiens fluides et sans effort.

La gamme de produits diversifiée d'isinwheel permet à chacun de trouver son bonheur. Ne manquez pas cette occasion d'améliorer votre expérience de la mobilité. Visitez le site web isinwheel pour découvrir la gamme complète des offres anniversaire.

À propos d'isinwheel

isinwheel est un leader mondial dans la fabrication de trottinettes électriques personnelles déterminé à améliorer l'expérience de conduite grâce à une innovation continue. Adhérant aux principes du développement durable, isinwheel propose des solutions de transport pratiques, écologiques, élégantes et abordables. En rapprochant les destinations souhaitées, isinwheel enrichit la vie de manière plus simple, plus abordable et plus agréable.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web et les médias sociaux d'isinwheel :

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