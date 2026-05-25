isinwheel lanza en Europa su campaña de octavo aniversario con ofertas especiales en patinetes eléctricos

BERLIN, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- isinwheel, empresa líder en soluciones de movilidad eléctrica, se complace en anunciar el lanzamiento de su esperada campaña del 8º aniversario. Este evento especial, que comienza el 28 de mayo y se extiende hasta el 15 de junio, celebra ocho años de innovación y crecimiento.

Desde su fundación en 2018, isinwheel ha expandido rápidamente su presencia global, convirtiéndose Europa en un mercado clave para sus innovadores patinetes y bicicletas eléctricas. Para agradecer a los consumidores europeos su apoyo, isinwheel ofrece descuentos exclusivos en sus modelos más populares, reafirmando así su compromiso de brindar soluciones de transporte sostenibles, asequibles y de alta calidad.

Lo más destacado del aniversario: patinetes prémium a precios especiales

La campaña presenta una selección cuidadosamente elegida de los productos más vendidos de isinwheel, que satisfacen diversas necesidades, desde la diversión familiar hasta la conducción todoterreno de alto rendimiento:

Bicicleta eléctrica urbana UCity : Diseñada para los desplazamientos urbanos diarios, la UCity combina comodidad, estilo y practicidad en una sola e-bike. Su diseño ligero y elegante, junto con una experiencia de conducción suave y eficiente, la convierten en la opción ideal para moverse por la ciudad y disfrutar de trayectos cómodos y sostenibles.

: Diseñada para los desplazamientos urbanos diarios, la UCity combina comodidad, estilo y practicidad en una sola e-bike. Su diseño ligero y elegante, junto con una experiencia de conducción suave y eficiente, la convierten en la opción ideal para moverse por la ciudad y disfrutar de trayectos cómodos y sostenibles. Patinete eléctrico todoterreno GT2: El GT2 está equipado con un potente motor de 800 W y ha sido diseñado para ofrecer un excelente equilibrio entre rendimiento y versatilidad. Gracias a su estructura robusta y capacidad todoterreno, proporciona una conducción estable y emocionante tanto en trayectos urbanos como en aventuras al aire libre.

La variada gama de productos de isinwheel garantiza que haya una opción perfecta para cada persona. No pierda esta oportunidad de mejorar su experiencia de movilidad. Visite el sitio web de isinwheel para descubrir todas las ofertas de aniversario.

Acerca de isinwheel

isinwheel es líder mundial en la fabricación de patinetes eléctricos personales y se compromete a mejorar la experiencia de conducción mediante la innovación constante. Adoptando los principios del desarrollo sostenible, isinwheel ofrece soluciones de transporte prácticas, ecológicas, elegantes y asequibles. Acercando los destinos deseados, isinwheel enriquece la vida de las personas de forma más sencilla, económica y placentera.

Para más información, visite el sitio web y las redes sociales de isinwheel:

Sitio web: https://www.isinwheel.eu

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