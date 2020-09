ISLE 2020 s'apprête à briller à Shenzhen, la base de production de LED de Chine

Avec une surface d'exposition de 100 000 mètres carrés et plus de 1600 exposants, ISLE 2020 couvre toute la chaîne d'approvisionnement de l'industrie en matière d'affichages grand écran, d'éclairage LED, de systèmes audiovisuels, de panneaux et de LED.

« Shenzhen est l'une des villes les plus innovantes et la plus importante base de production de LED en Chine. L'accueil d'ISLE 2020 dans le nouveau centre d'exposition de cette ville permettra aux acheteurs d'accéder aux meilleures usines de LED chinoises, toutes à moins de 30 minutes de route. ISLE offre des opportunités commerciales, d'information et de recherche sur une plateforme unique », a déclaré Li Yingjie, directeur général d'ISLE.

Points saillants d'ISLE 2020

Nouvelles zones d'affichage basées sur des scénarios

ISLE 2020 introduira cinq zones d'affichage segmentées, chacune fournissant une solution basée sur des scénarios pour des produits tels que les LED, l'audiovisuel et les panneaux : commande d'urgence, audio-visuel 5G, campus futur, poteau intelligent 5G, publicité intelligente, démontrant un écosystème complet aux acheteurs grâce à une expérience immersive.

ISLE Online Showroom & All-Star Live Show

ISLE Online Showroom est la chaîne créée pour assurer une navigation commerciale 24 h sur 24, 7 jours sur 7, dans 12 catégories, 590 segments de marché avec des dizaines de milliers de produits. Lien de l'ISLE Online Showroom :

https://www.isle.org.cn/showroom?lang=EN

ISLE All-Star Live Show diffuse l'événement et ses principaux exposants en direct. Lien de ISLE 2020 Live Show :

https://www.isle.org.cn/media/live?lang=en

Lancement de centaines de nouveaux produits

Les exposants férus de technologie lanceront des centaines de nouveaux produits à ISLE 2020, notamment :

le mur Crystal LED géant de SONY,

les LED UMini 0.9 & Upanels 0.7 nouveau mode d'Unilumin,

le tout dernier système de visioconférence COB LED 0.9 mm & Micro-LED 0.6 mm, LEDRU 138 po. de Léman, ainsi que son écran LED créatif de marque Appels sphérique, cubique, triangulaire ou circulaire ;

l'écran Infinity 2.0 COB à puce retournée de 0.7 mm—2.5 mm de Cedar et le système d'écran tactile intelligent iView ;

les tout derniers produits AV basés IP, l'écran de visioconférence intelligent et la plateforme de gestion TOUT EN UN, et les systèmes de contrôle distribués DM-IMX16 de Danacoid.

Hongzhe Technology (agent de Samsung en Chine) présentera The Wall de Samsung, l'afficheur commercial de 98 po. 8K, micro LED à puce retournée 0.84/1.26 Samsung The Wall,

Des forums industriels de haut niveau

Plus de 30 forums et ateliers industriels sont prévus dans le cadre d'ISLE 2020, y compris une évaluation des meilleurs produits de vidéoconférence de Chine, organisée conjointement par l'organisateur d'ISLE et l'agence des applications d'affichages LED de l'Association des fabricants d'optique et d'optoélectronique de Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1245706/International_Signs_and_LED_Exhibition_2020.jpg

