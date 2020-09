Targi ISLE 2020 odbędą się w Shenzhen, bazie produkcyjnej LED w Chinach

„Shenzhen jest jednym z najbardziej innowacyjnych miast i znaczącą bazą produkcyjną wyświetlaczy LED w Chinach. Będąc gospodarzem targów ISLE 2020 odbywających się w nowym centrum wystawowym miasta, Shenzhen zapewni nabywcom dostęp do najlepszych chińskich fabryk LED oddalonych o 30 minut jazdy samochodem. Targi ISLE oferują możliwości biznesowe, informacyjne i badawcze w jednym miejscu" - stwierdził Li Yingjie, dyrektor generalny ISLE.

Najważniejsze punkty ISLE 2020

Nowe strefy wystawowe oparte na scenariuszach

ISLE 2020 wprowadzi pięć podzielonych na segmenty stref wystawowych, z których każda będzie oferować rozwiązania oparte na scenariuszach dla produktów LED, audiowizualnych i znaków: Emergency Commanding, 5G Audio-Visual, Future Campus, 5G Smart Pole i Intelligent Advertising, demonstrując nabywcom kompleksowy ekosystem poprzez wciągające doświadczenie.

ISLE Online Showroom & All-Star Live Show

ISLE Online Showroom to kanał stworzony w celu umożliwienia całodobowego przeglądania ofert firm w 12 kategoriach i 590 segmentach rynku z dziesiątkami tysięcy produktów. Link do ISLE Online Showroom: https://www.isle.org.cn/showroom?lang=EN

ISLE All-Star Live Show prezentuje na żywo przebieg imprezy i jej głównych wystawców. Link do ISLE 2020 Live Show: https://www.isle.org.cn/media/live?lang=en

Setki nowych produktów wprowadzanych na rynek

Wystawcy z branży technicznej zaprezentują na targach ISLE 2020 setki nowych produktów, w tym:

- Wielkowymiarową ścianę telewizyjną Crystal LED marki SONY;

- Nowe wyświetlacze LED UMini 0.9 oraz Upanels 0.7 marki Unilumin;

- Najnowszy, wykorzystujący technologie COB LED 0,9mm oraz Micro-LED 0,6mm, 138-calowy system wideokonferencyjny LEDHUB, jak również wyświetlacz Apexls Creative LED Display w kształcie kuli, sześcianu, trójkąta lub koła marki Ledman;

- Wyświetlacz Infinity 2.0 COB 0,7mm—2,5mm typu flip chip oraz system iView Intelligent Touch Screen marki Cedar;

- Najnowsze produkty AV oparte na IP, inteligentny ekran do wideokonferencji i platforma zarządzania ALL IN ONE, rozproszone systemy sterowania DM-IMX16 marki Danacoid;

- Hongzhe Technology (przedstawiciel firmy Samsung w Chinach) pokaże 98-calowy wyświetlacz komercyjny Samsung The Wall 0,84/1,26 typu flip chip micro LED, 8K.

Najlepsze fora przemysłowe

Na targach ISLE 2020 odbędzie się ponad 30 forów i warsztatów przemysłowych, w tym ocena najlepszych produktów wideokonferencyjnych w Chinach, prowadzona wspólnie przez organizatora ISLE i Dział Aplikacji Wyświetlaczy LED w China Optics and Optoelectronics Manufacturers' Association.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1245706/International_Signs_and_LED_Exhibition_2020.jpg

