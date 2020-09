ISLE 2020 v Šen-čenu představí čínskou výrobní základnu LED technologií

Veletrh ISLE 2020 nabídne výstavní plochu o rozloze více než 100 tisíc čtverečných metrů a účastní se ho více než 1600 vystavovatelů z řad dodavatelů velkoplošných obrazovek, displejů, LED osvětlení, audiovizuálních systémů, značek a dalších LED technologií. „Šen-čen je jedním z nejinovativnějších měst a jednou z největších výrobních základen v Číně co se týče LED technologií. Uspořádání veletrhu ISLE 2020 v novém městském veletržním centru tak umožní návštěvníkům přístup k těm nejlepším čínským výrobním závodům, které se zaměřují na LED technologie a jsou navíc vzdálené do 30 mnut jízdy autem. Veletrh ISLE tak na jednom místě nabídne návštěvníkům potřebné informace, příležitosti k dalšímu výzkumu a možnost navázat novou obchodní spolupráci," řekl Li Jing-ťie, generální ředitel veletrhu ISLE.

Největší taháky veletrhu ISLE 2020

Nové uspořádání veletrhu, podle jednotlivých kategorií

Veletrh ISLE 2020 představí nové uspořádání, rozdělené do pěti částí, ve kterých budou představeny jednotlivé typy produktů a řešení, jako jsou například LED produkty, audiovizuální produkty a značky; nouzové ovládání, 5G audiovizuální technika, budoucnost obchodování, chytré 5G stojany a inteligentní reklama. Díky tomu tak návštěvníci budou moci navštívit přesně to co je zajímá a najdou to na jednom místě.

ISLE – online kanál ISLE Online Showroom a živé vysílání přes ISLE All-Star

ISLE Online Showroom je online veletržní kanál, který bude 24 hodin denně, po celých 7 dní představovat desítky tisíc produktů ve 12 kategoriích a 590 tržních segmentech. Odkaz na kanál ISLE Online Showroom je:

https://www.isle.org.cn/showroom?lang=EN

Živé vysílání ISLE All-Star bude po celou dobu konání akce přinášet aktuální informace z veletrhu a také informace o největších vystavovatelích. Odkaz na živé vysílání ISLE 2020 Live Show je:

https://www.isle.org.cn/media/live?lang=en

Představení stovek nových produktů

Ty nejvyspělejší technologické firmy světa na veletrhu ISLE 2020 představí stovky nových produktů, mezi které patří například:

LED stěna s velkými krystaly, kterou představí firma SONY,

Nové LED panely UMini 0.9 a Upanels 0.7 firmy Unilumin,

Nejnovější videokonfereční systémy firmy Ledman značky LEDHUB s 0,9 mm COB LED a 0,6 mm Micro-LED a 138 palcovým konektorem a také kreativní LED displeje značky Apexls, které jsou k dispozici ve tvaru koule, krychle, trojúhelníku nebo kruhu;

Ohebné displeje firmy Cedar značky Infinity 2.0 COB 0,7 mm – 2,5 mm a dotykové obrazovky s inteligentním dotykovým systémem iView;

Nejnovější IP a AV produkty firmy Danacoid, chytrá videokonferenční platforma typu ALL IN ONE (vše v jednom) a distribuovaný řídící systém DM-IMX16.

Společnost Hongzhe Technology (zástupce firmy Samsung pro Čínu) představí ohebnou LED stěnu Samsung The Wall 0,84/1,26 flip chip micro LED, s rozlišením 8K o velikosti 98 palců

Špičkové odborné akce

V průběhu veletrhu ISLE 2020 se uskuteční více než 30 odborných akcí, včetně konference o hodnocení nejlepších čínských videokonferenčních produktů, kterou společně pořádají pořadatel veletrhu ISLE a pobočka Čínské asociace výrobců optoelektroniky pro LED displeje a optiku.

