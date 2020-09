ISLE 2020 v Šen-čene predstaví čínsku výrobnú základňu s LED technológiou

"Šen-čen je jedným z najinovatívnejších miest a jednou z najväčších výrobných základní v Číne v oblasti LED technológie. Usporiadanie veľtrhu ISLE 2020 v novom mestskom veľtržnom centre tak umožní návštevníkom prístup k tým najlepším čínskym výrobným závodom, ktoré sa zameriavajú na LED technológie a sú navyše vzdialené do 30 minút jazdy autom. Veľtrh ISLE tak na jednom mieste ponúkne návštevníkom potrebné informácie, príležitosti k ďalšiemu výskumu a možnosť nadviazať novú obchodnú spoluprácu," povedal Li Jing-ťie, generálny riaditeľ veľtrhu ISLE.

Hlavné body veľtrhu ISLE 2020

Nové usporiadanie výstavných zón podľa scenára

Veľtrh ISLE 2020 predstaví nové usporiadanie, rozdelené do piatich častí, v ktorých budú predstavené jednotlivé typy produktov a riešení, ako sú napríklad LED produkty, audiovizuálne produkty a značky; núdzové ovládanie, 5G audiovizuálna technika, budúcnosť obchodovania, smart 5G stojany a inteligentná reklama. Toto usporiadanie kupujúcim ukáže komplexný ekosystém prostredníctvom pohlcujúceho zážitku.

Kanál ISLE Online Showroom & živé vysielanie cez All-Star Live Show

ISLE Online Showroom je online veľtržný kanál, ktorý bude 24 hodín denne, po celých 7 dní predstavovať desiatky tisíc produktov v 12 kategóriách a 590 trhových segmentoch. Odkaz na kanál ISLE Online Showroom je:

https://www.isle.org.cn/showroom?lang=EN

Živé vysielanie ISLE All-Star bude po celú dobu konania akcie prinášať aktuálne informácie z veľtrhu a aj informácie o najväčších vystavovateľoch. Odkaz na živé vysielanie ISLE 2020 Live Show je:

https://www.isle.org.cn/media/live?lang=en

Uvedenie stoviek nových produktov

Tie najvyspelejšie technologické firmy sveta na veľtrhu ISLE 2020 predstavia stovky nových produktov, medzi ktoré patrí napríklad:

Super veľká kryštálová LED stena od spoločnosti SONY,

Nové LED panely UMini 0.9 a Upanels 0.7 od firmy Unilumin,

Najnovšie videokonferečné systémy firmy Ledman 0.9mm COB LED & 0.6mm Micro-LED a 138 palcový video konferenčný systom LEDHUB a tiež kreatívne LED displeje značky Apexls, ktoré sú k dispozícii v tvare gule, kocky, trojuholníka alebo kruhu;

Ohybné displeja firmy Cedar značky Infinity 2.0 COB 0,7 mm - 2,5 mm a dotykové obrazovky s inteligentným dotykovým systémom iView;

Najnovšie IP a AV produkty firmy Danacoid, smart videokonferenčná platforma typu ALL IN ONE (všetko v jednom) a distribuovaný riadiaci systém DM-IMX16.

Spoločnosť Hongzhi Technology (zástupca firmy Samsung pre Čínu) predstaví ohybnú LED stenu Samsung The Wall 0,84 / 1,26 s flip chip micro LED, s rozlíšením 8K o veľkosti 98 palcov

Top priemyselné fóra

Počas veľtrhu ISLE 2020 sa uskutoční viac ako 30 odborných podujatí, vrátane konferencie o hodnotení najlepších čínskych videokonferenčných produktov, ktorú spoločne organizujú usporiadateľ veľtrhu ISLE a pobočka Čínskej asociácie výrobcov optoelektroniky pre LED displeje a optiku.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1245706/International_Signs_and_LED_Exhibition_2020.jpg

