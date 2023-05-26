JA Solar выпускает модуль нового поколения DeepBlue 4.0 Pro

-Применение более крупных прямоугольных кремниевых пластин для максимальной гибкости модулей-

ПЕКИН, 26 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- JA Solar сегодня представили свой новый модуль N-типа DeepBlue 4.0 Pro на выставке SNEC 2023. Модуль, созданный на основе нового размера кремниевой пластины прямоугольной формы нового поколения, привлекает внимание всей отрасли.

В модуле используются ячейки, изготовленные из прямоугольных кремниевых пластин N-типа нового поколения, размер которых был разработан JA Solar, и они отличаются длительным сроком службы и низким содержанием кислорода. В сочетании с высокоэффективной технологией пассивированных контактных ячеек N-типа Bycium+, Напряжение разомкнутой цепи (Voc) ячейки достигает 725 мВ, а эффективность ячейки при массовом производстве достигает 25,3%. Кроме того, DeepBlue 4.0 Pro сочетает в себе технологию SMBB, технологию герметизации с высокой плотностью размещения и другие технологии, повышающие качество и эффективность, благодаря чему мощность 72-ячеечного модуля достигает 630 Вт, а эффективность модуля превышает 22,5%. По сравнению с основными 78-ячеечными модулями серии 182 (2465 мм x 1134 мм) используемыми в отрасли, наша мощность выше при снижении рабочего напряжения с новым размером на 7,6%, что снижает балансовую стоимость системы и риск возникновения горячих точек для модулей.

Особенностью модели DeepBlue 4.0 Pro являются кремниевые пластины 182 мм x 199 мм, обеспечивающие возможность применения в различных сценариях. В отличие от других прямоугольных кремниевых пластин, прямоугольная кремниевая пластина размером 182 мм x 199 мм может сохранять ширину 1134 мм, удовлетворяя при этом четыре основные длины модулей: 1762 мм, 2333 мм, 2384 мм и 2465 мм с помощью различных методов резки. DeepBlue 4.0 Pro отвечает требованиям различных областей применения, таких как жилые крыши, коммерческие и промышленные установки на крыше и электростанции.

Как и DeepBlue 4.0 X ранее, DeepBlue 4.0 Pro обладает отличной мощностью и надежными эксплуатационными характеристиками. На основе ячеечной технологии Bycium+, DeepBlue 4.0 Pro имеет выдающиеся характеристики генерации энергии, такие как меньшая деградация, лучший температурный коэффициент, более высокий коэффициент двусторонней генерации и лучшие характеристики при меньшем количестве излучений. По сравнению с традиционными модулями P-типа, результаты полевых испытаний, полученные на основе результатов JA Solar и TÜV NORD, показали, что модуль N-типа с ячейкой Bycium+ имеет прирост выработки электроэнергии около 3,9%, что полностью подтверждает его генерацию. Кроме того, DeepBlue 4.0 Pro прошел различные строгие испытания на срок службы, и все результаты соответствуют требованиям стандартов IEC.

Промышленная индустрия уже всесторонне одобрила показатели выработки электроэнергии, безопасности и надежности в различных сценариях применения DeepBlue 4.0 Pro. На момент запуска данный модуль получил следующие важнейшие сертификаты: сертификат TÜV SÜD от TÜV SÜD, сертификат на коррозию в соляном тумане, сертификат на коррозию в аммиаке и сертификат на пыль и песок от TÜV NORD, а также сертификат Golden Sun для фотоэлектрической продукции, сертификат надежности фотоэлектрической продукции при неравномерной нагрузке от снега и сертификат совместимости с различными фотоэлектрическими стоечными системами от CGC.

Философия проектирования продукции JA Solar, "ориентирована на повышение ценности для клиентов", а также для лучших показателей балансовой стоимости и нормированной стоимости электроэнергии, и DeepBlue 4.0 Pro соблюдает это обещание. Сочетание таких достоинств, как высокая эффективность, высокая мощность, лучшая генерирующая способность и высокая надежность, DeepBlue 4.0 Pro может приносить больше прибыли клиентам. При сравнении с модулями Р-типа в различных сценариях применения, типах проектов и методах установки, балансовая стоимость на модуль DeepBlue 4.0 Pro может быть снижена примерно на 2-4,5 %, а нормированная стоимость электроэнергии – на 2,5-6 %. По сравнению с первоначальной версией модуля N-типа, балансовая стоимость стоимость DeepBlue 4.0 Pro может быть снижена примерно на 1,4% -2,8%, а нормированная стоимость электроэнергии на 0,7%-1,6%.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.