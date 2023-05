JA Solar lancia il suo modulo di nuova generazione DeepBlue 4.0 Pro

-Utilizza wafer in silicio rettangolari più grandi per la massima flessibilità del modulo-

PECHINO, 26 maggio 2023 /PRNewswire/ -- JA Solar ha lanciato oggi il suo nuovo modulo di tipo N DeepBlue 4.0 Pro a SNEC 2023. Basato su una nuova misura di wafer in silicone rettangolare di ultima generazione, il modulo ha catturato l'attenzione del settore.

Il modulo adatta le celle tagliate alle dimensioni dei wafer rettangolari di tipo N di ultima generazione sviluppati indipendentemente da JA Solar, con una lunga durata e un basso contenuto di ossigeno. Unito alla tecnologia della cella Bycium+ con contatto passivante di tipo N ad alta efficienza, la tensione a circuito aperto (Voc) della cella raggiunge i 725 mV e l'efficienza cellulare della produzione di massa raggiunge il 25,3%. Inoltre, DeepBlue 4.0 Pro include la tecnologia SMBB, quella di incapsulamento ad alta densità e altre, migliorando la qualità e l'efficienza e consentendo alla potenza del modulo a 72 celle di raggiungere 630 W con un'efficienza del modulo superiore al 22,5%. La nostra energia è migliore rispetto ai moduli tradizionali della serie 182 a 78 celle (2.465 mm x 1.134 mm) di settore, riducendo al contempo la tensione di funzionamento della nuova misura del 7,6%, il costo BOS per l'impianto e il rischio di punti caldi per i moduli.

Il punto forte di DeepBlue 4.0 Pro sono i wafer in silicone di 182 mm x 199 mm, che consentono l'applicazione in più scenari. Diverso dalle altre misure rettangolari in silicone, il wafer in silicone rettangolare di 182 mm x 199 mm può mantenere la larghezza di 1.134 mm pur garantendo quattro lunghezze principali di moduli: 1.762 mm, 2.333 mm, 2.384 mm e 2.465 mm attraverso diversi metodi di taglio. DeepBlue 4.0 Pro soddisfa le richieste di diversi scenari applicativi, come coperture residenziali, i sistemi di copertura commerciali e industriali e le centrali elettriche.

Analogamente a DeepBlue 4.0 X, DeepBlue 4.0 Pro offre un'eccellente capacità di produzione di energia e prestazioni affidabili. Basata sulla tecnologia a cella Bycium+, DeepBlue 4.0 Pro ha caratteristiche eccezionali in termini di produzione di energia, come minor degrado, migliore coefficiente di temperatura, maggiore guadagno di produzione bifacciale e migliori prestazioni di irraggiamento. Rispetto ai moduli convenzionali di tipo P, i risultati di un anno di test sul campo condotti da JA Solar e TÜV NORD hanno dimostrato che il modulo di tipo N con cella Bycium+ ha un guadagno in termini di produzione di elettricità di circa il 3,9%, dimostrando completamente la sua capacità di produzione di energia. Inoltre, DeepBlue 4.0 Pro ha superato vari rigorosi test di invecchiamento e tutti i risultati soddisfano i requisiti di test degli standard IEC.

Il settore ha già approvato pienamente le prestazioni di DeepBlue 4.0 Pro per quanto riguarda la produzione di energia, la sicurezza e l'affidabilità in vari scenari applicativi. Al momento del lancio, il modulo presentava le seguenti certificazioni fondamentali: il certificato TÜV SÜD, il certificato di corrosione in nebbia salina, il certificato di corrosione da ammoniaca e il certificato di polvere e sabbia TÜV NORD, il certificato Golden Sun per i prodotti fotovoltaici, la certificazione di affidabilità fotovoltaica per carico di neve non uniforme e il certificato di compatibilità fotovoltaica per sistemi di scaffalature flessibili di CGC.

La filosofia di progettazione dei prodotti di JA Solar è "personalizzata per aumentare il valore per il cliente", e i migliori costi BOS e LCOE di DeepBlue 4.0 Pro mantengono questa promessa. Integrando vantaggi quali alta efficienza, maggiore potenza, migliore capacità di produzione di energia e alta affidabilità, DeepBlue 4.0 Pro può generare maggiori profitti per i clienti. Rispetto ai moduli di tipo P in diversi scenari applicativi, tipi di progetti e metodi di installazione, il costo BOS di DeepBlue 4.0 Pro può essere ridotto di circa il 2-4,5% e il LCOE di circa il 2,5-6%. Rispetto alla versione originale del modulo di tipo N, il costo BOS di DeepBlue 4.0 Pro può essere ridotto di circa l'1,4-2,8% e il LCOE di circa lo 0,7-1,6%.

