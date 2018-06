James Sharp & Co choisit Objectway comme partenaire pour sa croissance

Objectway, un important fournisseur de solutions logicielles numériques et de gestion des investissements pour le secteur des services financiers, a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat pour fournir et mettre en œuvre Wealth In One chez James Sharp & Co.

James Sharp, située à Bury, dans le comté du Grand Manchester, s'enorgueillit de la qualité de service qu'elle offre à sa clientèle grandissante, et de la longévité de la relation qu'elle entretient avec un grand nombre de ses clients. Entreprise avant-gardiste et florissante, James Sharp a compris le besoin d'investir dans la technologie utilisée pour fournir ses services aux clients. Pour cela, la société a sollicité Objectway pour se voir fournir une solution intégrée complète, qui fournirait une plateforme numérique pérennisant ses activités.

Wealth In One est une solution intégrée complète destinée aux gestionnaires de patrimoine, qui prend en charge n'importe quel modèle commercial au travers de la mise en œuvre des meilleurs composants (Best of Breed) d'Objectway (la compensation et le règlement, la gestion du portefeuille, la GRC et le portail client). Présentée comme une solution administrée, à la fois évolutive et ultra-configurable, elle est tout particulièrement attractive pour les entreprises qui évoluent et se développent.

« Partenariat indépendant de 130 ans, James Sharp a toujours éprouvé le besoin de s'adapter et d'évoluer afin de répondre aux demandes de sa clientèle », a déclaré Martin Entwistle, partenaire. « Avec l'utilisation accrue de la technologie, nous avons estimé qu'il était temps pour James Sharp d'évoluer à nouveau. Nous souhaitons être en mesure de continuer à servir notre clientèle avec le même professionnalisme et d'offrir un service à la hauteur de ses attentes, tout en proposant une interaction avec nous en temps réel et à travers tous les canaux et appareils ».

« C'est un plaisir d'avoir pu travailler avec James Sharp, une organisation qui comprend les mérites d'une approche raisonnée de la technologie numérique et ayant la volonté d'adopter cette technologie afin de dynamiser et d'améliorer son service client », a ajouté Luigi Marciano, fondateur et PDG d'Objectway. « Bien que n'étant pas la seule option s'offrant à James Sharp, nous avons été en mesure de les convaincre que nous étions le partenaire idéal, et notre solution modulable et entièrement intégrée a résonné avec leur approche évolutive. Le déploiement de Wealth In One garantira la bonne collaboration avec leurs clients via une solution fonctionnelle riche et entièrement compatible ».

Objectway est un important fournisseur de solutions logicielles numériques pour le secteur des services financiers à l'échelle mondiale, et possède des clients dans 15 pays. Objectway compte plus de 500 employés qui apportent leur soutien à environ 100 000 professionnels en matière de placements qui gèrent plus de mille milliards d'euros de patrimoine.

James Sharp & Co est un partenariat indépendant de courtage et un membre de la Bourse de Londres. Basée à Bury, dans le comté du Grand Manchester, notre équipe de courtiers spécialisés, de conseillers et d'analystes développe des stratégies d'investissement afin de fournir une croissance de revenus et de capitaux à long terme.

Découvrez Objectway : http://www.objectway.com

Découvrez James Sharp & Co : https://www.jamessharp.co.uk/

SOURCE Objectway