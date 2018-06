James Sharp & Co wählen Objectway als Wachstumspartner

Objectway, ein führender Lösungsanbieter für Investmentmanagement und digitale Software für die Finanzdienstleistungsbranche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag für die Lieferung und Implementierung von Wealth In One an James Sharp & Co unterzeichnet hat.

James Sharp, ansässig in Bury, Greater Manchester, rühmt sich der Qualität seiner Dienstleistungen, die einem wachsenden Kundenstamm erbracht werden, und der Langlebigkeit vieler seiner Kundenbeziehungen. Als ein erfolgreiches und zukunftsgewandtes Unternehmen hat James Sharp die Notwendigkeit erkannt, in die Technologie zu investieren, die verwendet wird, um Dienstleistungen für seine Kunden zu erbringen. Im Rahmen dessen trat das Unternehmen an Objectway heran, um eine vollständige Front-to-Back-Lösung zu erhalten, eine digitalfähige Plattform, mit der sein Unternehmen zukunftssicher gemacht werden kann.

Wealth In One ist eine vollständig integrierte Lösung für Vermögensverwalter, die jedes Geschäftsmodell durch die Bereitstellung der besten Komponten ihrer Art (Abwicklung, Portfolio-Management, CRM und Kundenportal) unterstützt. Bereitgestellt als eine gemanagte Lösung, die sowohl skalierbar als auch hochkonfigurierbar ist, ist sie besonders attraktiv für Unterehmen, die wachsen und sich weiterentwickeln.

"Als eine unabhängige Partnerschaft mit einer Geschichte von 130 Jahren musste sich James Sharp immer anpassen und weiterentwickeln, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen", sagte Martin Entwistle, Partner. "Mit zunehmendem Technologie-Einsatz waren wir der Meinung, dass die Zeit für James Sharp erneut reif war, um sich wieder zu verändern. Wir wollten in der Lage sein, unsere Kunden weiterhin mit der gleichen Professionalität und der hohen Servicequalität zu bedienen, die sie gewohnt sind, während wir ihnen die Flexibilität bieten, mit uns in Echtzeit und über alle Kanäle und Geräte zu interagieren."

"Es war eine Freude, die Arbeit mit James Sharp aufzunehmen, ein Unternehmen, das die Vorteile eines gut durchdachten Ansatzes für Digitaltechnologie versteht und gewillt ist, Technologie anzunehmen, um den Kundendienst zu befähigen und zu verbessern", sagte Luigi Marciano, Gründer und CEO von Objectway. "Es war nicht die einzige Option, die James Sharp zur Verfügung stand, doch wir konnten das Unternehmen überzeugen, dass wir der richtige Partner für die Zusammenarbeit waren und unsere modularen, vollständig integrierten Lösungen gut zu seinem evolutionären Ansatz passten. Die Bereitstellung von Wealth In One wird sicherstellen, dass das Unternehmen mit seinen Kunden über eine vollständig auflagenkonforme und funktionsreiche Lösung zusammenarbeiten kann."

Objectway ist ein führender Anbieter von Finanzsoftware und digitalen Lösungen für die weltweite Finanzdienstleistungsbranche mit Kunden in 15 Ländern. Objectway beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter, die über 100.000 Investmentmanager unterstützen, die mehr als eine Billion Euro an Vermögenswerten verwalten.

James Sharp & Co ist eine unabhängige Aktienbroker-Partnerschaft und ein Mitglied der London Stock Exchange. Wir sind ansässig in Bury, Greater Manchester, und unser Expertenteam von Aktienbrokern, -beratern und -analysten entwickelt Investmentstrategien, um langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum zu erzielen.

SOURCE Objectway