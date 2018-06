James Sharp & Co sceglie Objectway come partner per la crescita

Objectway, fornitore leader di soluzioni software per la gestione digitale degli investimenti nel mercato mondiale dei servizi finanziari, annuncia la firma di un contratto con James Sharp & Co per la consegna e l'implementazione di Wealth In One.

Situata a Bury, nella metropoli di Manchester, James Sharp vanta la qualità dei propri servizi, erogati a una clientela in crescita, e la longevità di molte delle sue relazioni con i clienti. Come attività di successo e rivolta al futuro, James Sharp ha individuato l'esigenza di investire nella tecnologia impiegata per fornire i propri servizi e ha chiesto a Objectway di fornirgli una soluzione completa, capace di costituire una piattaforma digital pronta per il futuro del proprio business.

Wealth In One è una soluzione per Wealth Manager completamente integrata, che supporta qualunque modello di business mediante l'ultilizzo dei migliori componenti Objectway (Clearing & Settlement, Portfolio Management, CRM e Client Portal). Fornita come soluzione gestita, è ampiamente scalabile e altamente configurabile, nonché particolarmente interessante per i business che evolvono e si trovano in fase espansiva.

"Nel corso di una partnership indipendente che dura da 130 anni, James Sharp ha sempre saputo adattarsi ed evolvere per incontrare le esigenze della propria clientela", afferma Martin Entwistle, Partner. "Oggi che l'utilizzo della tecnologia aumenta, abbiamo sentito che era il momento di una nuova trasformazione di James Sharp. Vogliamo continuare a servire i clienti con la stessa professionalità e il livello di qualità che si aspettano, sempre offrendo loro la flessibilità di una interazione in tempo reale attraverso qualsiasi canale e dispositivo".

"È un piacere collaborare con James Sharp, un'organizzazione che comprende i vantaggi di un approccio meditato alla tecnologia digitale e intenzionata ad adottarla per potenziare e migliorare il proprio servizio ai clienti", dichiara Luigi Marciano, fondatore e CEO di Objectway. "James Sharp aveva altre opzioni aperte, ma abbiamo saputo convincerli di essere noi il partner giusto con cui lavorare; la nostra soluzione pienamente integrata e modulare, inoltre, rientra a perfezione nel loro approccio evolutivo. L'adozione di Wealth In One gli garantirà di poter collaborare con i loro clienti tramite una soluzione ricca di funzioni e pienamente conforme alla normativa".

Objectway è leader nello sviluppo e produzione di soluzioni software digitali per il settore dei servizi finanziari in tutto il mondo, con clienti in 15 Paesi. Le sue pluripremiate piattaforme software sono state scelte da istituzioni finanziarie leader nel wealth e investment management in tutto il mondo - EMEA, Canada, America Centrale. Dalle sedi in Italia, UK, Belgio, Irlanda e Sud Africa, gli oltre 500 dipendenti di Objectway supportano circa 100.000 investitori professionali che hanno in gestione oltre 1000 miliardi di euro.

James Sharp & Co è una partnership indipendente di stockbroking, membro del London Stock Exchange. Nella sede di Bury, Grande Manchester, il suo team di esperti broker, advisor e analisti sviluppa strategie di investimento per generare capitale di lungo termine e crescita del reddito.

Scoprire Objectway: www.objectway.com

Scoprire James Sharp & Co: https://www.jamessharp.co.uk/

