James Sharp & Co eligen a Objectway como socio para el crecimiento

Objectway, destacado proveedor de soluciones de gestión de inversión y software digital para la industria de los servicios financieros, ha anunciado hoy la firma de un contrato para desplegar e implementar Wealth In One en James Sharp & Co.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/700775/Objectway_Logo.jpg )



James Sharp, con sede central sita en Bury, Greater Manchester, se enorgullece de la calidad de servicio proporcionado en su base de clientes cada vez mayor y longevidad de muchas de sus relaciones con los clientes. Como negocio de éxito y avanzado, James Sharp ha reconocido la necesidad de invertir en la tecnología utilizada para proporcionar su servicio para los clientes. Al hacerlo, se ha acercado a Objectway para proporcionar una solución completa y total que desplegase una plataforma compatible digital a prueba de futuro para sus negocios.

Wealth In One es una solución completamente integrada para los Wealth Managers, siendo compatible con cualquier modelo de negocios por medio del despliegue de los mejores componentes disponibles de Objectway (Clearing & Settlement, Portfolio Management, CRM y portal de cliente). Proporcionada como solución gestionada, siendo escalar y altamente configurable, es particularmente atractiva para los negocios en expansión y evolución.

"Como asociación independiente de 130 años, James Sharp siempre ha necesitado adaptarse y evolucionar para cumplir con las demandas de sus clientes", afirmó el socio Martin Entwistle. "Con el uso cada vez mayor de la tecnología, creemos que estamos en el momento correcto para que James Sharp se vuelva a transformar de nuevo. Queremos continuar dando servicio a nuestros clientes con la misma profesionalidad y elevado nivel de servicio que se espera dispongan, al tiempo que les ofrecemos la flexibilidad de interactuar con nosotros en tiempo real y por medio de todos los canales y dispositivos".

"Ha sido un placer participar junto a James Sharp, una firma que comprende los beneficios de una aproximación correcta de cara a la tecnología digital y que está dispuesta a integrar la tecnología para otorgar poder y mejorar su servicio al cliente", destacó Luigi Marciano, fundador y consejero delegado de Objectway. "A pesar de que no es la única opción abierta para James Sharp, hemos conseguido convencerles de que eran el socio correcto para trabajar junto a ellos, y nuestra solución modular y completamente integrada ha resonado con su aproximación en evolución. El desarrollo de Wealth In One asegurará que pueden colaborar con sus clientes por medio de una solución rica, compatible y totalmente funcional".

Objectway es un destacado proveedor de software financiero y soluciones digitales para la industria de los servicios financieros de nivel mundial, con clientes repartidos en 15 países. Objectway cuenta con más de 500 empleados que dan apoyo a unos 100.000 profesionales de la inversión para gestionar más de 1.000 billones de euros en riqueza.

James Sharp & Co es una asociación independiente de correduría de bolsa y miembro de la Bolsa de Valores de Londres. Con sede central sita en Bury, Greater Manchester, nuestro equipo de expertos corredores de bolsa, asesores y analistas desarrollan estrategias de inversión para desplegar capital a largo plazo y crecimiento de ingresos.

Descubra Objectway en: http://www.objectway.com

Descubra James Sharp & Co en: https://www.jamessharp.co.uk/

SOURCE Objectway