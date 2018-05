Jamie Foxx e GREY GOOSE® lançam OFF SCRIPT

"Estou tão empolgado por participar da equipe de produção da série extraordinária OFF SCRIPT. Mal posso esperar para conversar profundamente sobre aspectos interessantes do cinema com alguns dos meus colegas mais respeitados da indústria do entretenimento", disse Jamie Foxx. "O que eu mais gosto da série é que o público se sentirá inspirado pelas histórias pessoais de nossos convidados e dos filmes que as influenciaram."

A série OFF SCRIPT oferece uma imagem rara das vidas cativantes e das imaginações brilhantes de alguns dos maiores nomes do cinema. Através do estilo intuitivo de entrevistas de Foxx, o público entenderá de forma íntima as influências e as conquistas criativas de seus atores favoritos.

"Jamie Foxx é um dos astros mais brilhantes da indústria cinematográfica, possuidor de um carisma e um charme contagioso que vai capturar o coração de todos que assistirem à série OFF SCRIPT", disse Yann Marois, vice-presidente sênior da vodca GREY GOOSE. "A GREY GOOSE tem uma longa história de apoiar o cinema e de tornar realidade histórias sensacionais, e esperamos continuar, juntamente com Jamie, a percorrer este caminho de narrativas tão emocionantes."

A série OFF SCRIPT representa o próximo passo na tendência, que cresce continuamente, da presença de marcas famosas na área de criação. A GREY GOOSE penetrou neste cenário primeiramente com "Iconoclasts", uma série de sucesso lançada em parceria com o canal Sundance. Com a OFF SCRIPT, a GREY GOOSE assume o papel verdadeiro da produção com posse total da criação e execução da série. Como uma extensão natural da dedicação duradoura da marca ao apoio do cinema icônico, a OFF SCRIPT é uma série digital inovadora que encontrará consumidores onde eles consumem conteúdo. Provocará conversas culturalmente relevantes que vão galvanizar o público através de assuntos com os quais se pode relacionar a nível universal.

O show é produzido pela GREY GOOSE (Iconoclasts), em parceria com JASH, uma Group Nine Company (Jimmy Kimmel Live!, Late Show with David Letterman), e a The Sunshine Company (Gucci Chime for Change, Balmain Wonderlabs). A OFF SCRIPT é distribuída digitalmente com exclusividade nas plataformas Oath, inclusive HuffPost, Yahoo Entertainment e AOL.com, e nas plataformas sociais pela Group Nine (Thrillist/NowThis). O público pode também assistir à série OFF SCRIPT em www.greygooseoffscript.com. A Group Nine Media adquiriu a JASH em novembro de 2017. Foxx é representado pela CAA, LBI Entertainment e Ziffren Brittenham.

