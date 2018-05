Jamie Foxx y GREY GOOSE® lanzan OFF SCRIPT

"Estoy muy emocionado por sumarme al asombroso equipo de producción de OFF SCRIPT. Apenas puedo esperar a sumergirme en interesantes conversaciones sobre cine con algunos de mis colegas más respetados en la industria del entretenimiento", comentó Jamie Foxx. "Lo que más me gusta sobre esta serie es que los espectadores se inspirarán con las historias personales de nuestros invitados y las películas que influyeron en ellos".

OFF SCRIPT permite disfrutar del raro privilegio de dar una mirada a las cautivadoras vidas y las imaginaciones brillantes de algunos de los más grandes nombres de la industria cinematográfica. Mediante el perceptivo estilo de entrevistar de Foxx, los espectadores quedarán con un entendimiento profundo de los logros y las influencias creativas de su actor favorito.

"Jamie Foxx es una de las estrellas más brillantes de la industria cinematográfica, con un carisma contagioso y un encanto que cautivará los corazones de todos quienes vean OFF SCRIPT", señaló Yann Marois, vicepresidente senior del vodka GREY GOOSE. "GREY GOOSE tiene una larga historia apoyando al cine y dando vida a grandiosas historias, y esperamos continuar avanzando por esta emocionante ruta de contar nuevas historias con Jamie".

OFF SCRIPT representa el siguiente paso en una tendencia que crece continuamente de marcas icónicas actuando como creadores. GREY GOOSE ingresó por primera vez a esta área con la serie éxito "Iconoclasts," lanzada con éxito en sociedad con Sundance Channel. Con OFF SCRIPT, GREY GOOSE está asumiendo una verdadera función de producción con total responsabilidad por la creación y ejecución de la serie. Como una extensión natural de la dedicación de larga data de la marca a apoyar películas icónicas, OFF SCRIPT es una serie digital innovadora que satisfará a los consumidores donde ellos consuman contenido. La serie dará pie a conversaciones culturalmente relevantes que galvanicen audiencias mediante temas que son de interés universal.

El programa es producido por GREY GOOSE (Iconoclasts), en asociación con JASH, una compañía Group Nine (Jimmy Kimmel Live!, Late Show with David Letterman), y The Sunshine Company (Gucci Chime for Change, Balmain Wonderlabs). OFF SCRIPT se distribuye digitalmente en exclusiva a través de plataformas Oath como HuffPost, Yahoo Entertainment y AOL.com, y a través de plataformas sociales por Group Nine (Thrillist/NowThis). Los espectadores también pueden ver la serie OFF SCRIPT en www.greygooseoffscript.com. Group Nine Media adquirió JASH en noviembre de 2017. Foxx es representado por CAA, LBI Entertainment, y Ziffren Brittenham.

Para más información, comuníquese con greygoose@nikecomm.com

FUENTE GREY GOOSE

