Jamie Foxx en GREY GOOSE® lanceren OFF SCRIPT

"Ik vind het echt geweldig dat ik deel mag uitmaken van het fantastische productieteam van OFF SCRIPT. Ik kan amper wachten om interessante gesprekken te voeren over film met een aantal van mijn collega's uit de entertainmentsector voor wie ik een enorm respect heb," zei Jamie Foxx. "Het allerleukste van deze serie is dat de kijkers worden geïnspireerd door de persoonlijke verhalen van onze gasten en de films die invloed hadden op hen."

OFF SCRIPT biedt een zeldzame blik in de fascinerende levens en de briljante verbeelding van een paar van de grootste namen in de filmwereld. Dankzij de scherpzinnige interviewstijl van Foxx kunnen de kijkers de creatieve doorbraken en invloeden van hun favoriete acteurs doorgronden.

"Jamie Foxx is een van de helderste sterren in de filmindustrie met een aanstekelijk charisma en een charme die de harten zal veroveren van iedereen die naar OFF SCRIPT kijkt," zei Yann Marois, Senior Vice President van GREY GOOSE-wodka. "GREY GOOSE ondersteunt de filmindustrie al heel lang en houdt ervan om geweldige verhalen tot leven te brengen. Wij kijken ernaar uit om samen met Jamie dit spannende nieuwe verhalenavontuur voort te zetten."

OFF SCRIPT is de volgende stap op de weg van de steeds groeiende trend die van iconische merken makers maakt. De eerste stap die GREY GOOSE in deze arena zette, was de zeer populaire serie "Iconoclasts" die in samenwerking met Sundance Channel werd gelanceerd. Met OFF SCRIPT neemt GREY GOOSE een echte productierol op zich en heeft het de volledige controle over het maken en uitvoeren van de serie. Als een natuurlijke volgende stap voor de jarenlange toegewijde steun van het merk aan iconische films is OFF SCRIPT een innovatieve digitale serie die de consument ontmoet waar de consument content consumeert. De serie zal cultureel relevante gesprekken over universeel herkenbare onderwerpen ontketenen die het publiek in zijn ban zullen houden.

GREY GOOSE (Iconoclasts) produceert de show, in samenwerking met JASH, een Group Nine-bedrijf (Jimmy Kimmel Live!, Late Show with David Letterman) en The Sunshine Company (Gucci Chime for Change, Balmain Wonderlabs). OFF SCRIPT wordt exclusief digitaal verspreid via Oath-platforms, met inbegrip van HuffPost, Yahoo Entertainment en AOL.com en via sociale platforms door Group Nine (Thrillist/NowThis). Voorts kunnen de kijkers de OFF SCRIPT-serie bekijken op www.greygooseoffscript.com. Group Nine Media nam JASH over in november 2017. Foxx wordt vertegenwoordigd door CAA, LBI Entertainment en Ziffren Brittenham.

Over GREY GOOSE-wodka

Bij het maken van GREY GOOSE® is ieder aspect gericht op het maken van een wodka van ongeëvenaarde kwaliteit. GREY GOOSE wordt gemaakt van de allerbeste ingrediënten uit Frankrijk – zachte wintertarwe uit Picardie, le grenier à blé (de graanschuur van Frankrijk), en natuurlijk door kalksteen gefilterd bronwater uit Gensac-La-Pallue. Een uniek distillatieproces doet de natuurlijk superieure eigenschappen van deze ingrediënten uitkomen.

Van veld tot fles, de expertise van de keldermeester van GREY GOOSE, François Thibault, waarborgt een ongeëvenaarde smeuïge zachtheid en een uitzonderlijke smaak voor kenners. De GREY GOOSE-portefeuille bestaat uit GREY GOOSE® Vodka, GREY GOOSE® Interpreted by Ducasse, GREY GOOSE® La Poire, GREY GOOSE® L'Orange en GREY GOOSE® Le Citron Flavored Vodkas, GREY GOOSE® VX Spirit Drink. www.greygoose.com

Het wodkamerk GREY GOOSE maakt deel uit van de portefeuille van Bacardi Limited, met hoofdkantoor in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited verwijst naar de bedrijvengroep Bacardi, waaronder Bacardi International Limited.

