Jamie Foxx et GREY GOOSE® lancent OFF SCRIPT

« Je suis vraiment ravi de rejoindre l'équipe de production incroyable de OFF SCRIPT. Je suis impatient de me plonger dans ces conversations intéressantes autour du cinéma avec certains de mes collègues les plus respectés du secteur du divertissement », a déclaré Jamie Foxx. « Ce que j'aime le plus dans cette série, c'est que les téléspectateurs repartiront en se sentant inspirés par les histoires personnelles de nos invités et par les films qui les ont influencés. »

OFF SCRIPT offre un rare aperçu des vies captivantes et des imaginations brillantes de certains des plus grands noms du cinéma. Grâce au style d'interview perspicace de Foxx, les téléspectateurs partiront avec une connaissance intime des premiers succès créatifs et des influences de leur acteur favori.

« Jamie Foxx est l'une des stars les plus brillantes de l'industrie du cinéma avec un charisme et un charme contagieux qui saisiront le cœur de tous ceux qui regarderont OFF SCRIPT », a déclaré Yann Marois, directeur général adjoint de la vodka GREY GOOSE. « GREY GOOSE soutient le cinéma et donne vie à de formidables histoires depuis fort longtemps et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre cette nouvelle voie narrative avec Jamie. »

OFF SCRIPT représente la prochaine étape d'une tendance sans cesse croissante qui voit des marques emblématiques en tant que créateurs. GREY GOOSE est tout d'abord entré dans ce domaine avec la série à succès « Iconoclasts » lancée en partenariat avec Sundance Channel. Avec OFF SCRIPT, GREY GOOSE assume un véritable rôle de production avec un pouvoir décisionnaire total sur la création et l'exécution de la série. Prolongement naturel de l'engagement de la marque qui soutient de longue date les films emblématiques, OFF SCRIPT est une série numérique innovante qui ira à la rencontre des téléspectateurs là où ils consomment du contenu. La série suscitera des conversations culturelles qui galvaniseront le public à travers des thèmes universellement évocateurs.

Le programme est produit par GREY GOOSE (Iconoclasts), en partenariat avec JASH, une société Group Nine (Jimmy Kimmel Live!, Late Show with David Letterman), et The Sunshine Company (Gucci Chime for Change, Balmain Wonderlabs). OFF SCRIPT est distribuée exclusivement par voie numérique sur les plateformes de Oath qui comprenent HuffPost, Yahoo Entertainment et AOL.com, et par le biais des plateformes sociales de Group Nine (Thrillist/NowThis). Les téléspectateurs peuvent également voir la série OFF SCRIPT sur www.greygooseoffscript.com. Group Nine Media a fait l'acquisition de JASH en novembre 2017. Foxx est représenté par CAA, LBI Entertainment et Ziffren Brittenham.

À propos de la vodka GREY GOOSE

Chaque aspect de l'élaboration de GREY GOOSE® est axé sur la fabrication d'une vodka de qualité inégalée. L'élaboration de GREY GOOSE commence avec les meilleurs ingrédients de France : du blé tendre d'hiver cultivé en Picardie, le grenier à blé français, et de l'eau de source de Gensac-la-Pallue, naturellement filtrée par les roches calcaires. Un processus de distillation unique fait ressortir les caractéristiques naturellement supérieures de ces ingrédients.

Du champ à la bouteille, l'expertise du maître de chai de GREY GOOSE, François Thibault, garantit une onctuosité inégalée et un goût exceptionnel qui flattent le palais des connaisseurs. La gamme GREY GOOSE est composée de la vodka GREY GOOSE®, des vodkas aromatisées GREY GOOSE® Interpreted by Ducasse, GREY GOOSE® La Poire, GREY GOOSE® L'Orange, and GREY GOOSE® Le Citron et du spiritueux GREY GOOSE® VX. www.greygoose.com

La marque de vodka GREY GOOSE fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, une société basée à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited fait référence aux sociétés du groupe Bacardi, qui comprennent Bacardi International Limited.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

©2018. GREY GOOSE, L'IMAGE DES OIES ET SON HABILLAGE SONT DES MARQUES DE COMMERCE. TOUTES LES AUTRES MARQUES SONT DES MARQUES DE COMMERCE DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. VODKA ALC. 40 % VOL. ; VODKAS AROMATISÉES ALC. 40 % VOL. DISTILLÉE À PARTIR DE BLÉ FRANÇAIS ; VODKA AVEC UNE TOUCHE DE COGNAC – ALC. 40 % VOL. SPIRITUEUX VODKA 95 % ET COGNAC 5 %.

