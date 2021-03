JetClub lance un programme d'aviation d'affaires en propriété fractionnée en Europe

La société est basée sur un modèle de propriété fractionnée dans lequel les membres du club achètent une part du jet en échange d'un certain nombre de jours et non d'heures, ce qui constitue une innovation unique dans ce domaine. JetClub vise à rendre l'aviation d'affaires plus accessible à un coût moindre, avec un service clientèle de qualité supérieure et sans effort administratif de la part du propriétaire.

« Nous avons conçu JetClub pour qu'il soit facile d'accès, intelligent, sûr et financièrement avisé. Les propriétaires ne paient que 2 500 € par heure, y compris les frais de manutention et d'atterrissage, sans frais de positionnement. Se lancer durant une pandémie est une occasion de remettre les entreprises au travail, en fournissant un mécanisme qui permet à l'industrie de reconstruire une partie des pertes économiques causées par la pandémie. En offrant un accès à partir de terminaux séparés, loin des aéroports bondés, ainsi que nos précautions avancées COVID et le respect des directives locales, nous sommes convaincus que notre solution est bien adaptée à l'Europe à l'heure actuelle et à l'avenir », Vishal Hiremath, cofondateur et PDG du groupe JetClub, et cofondateur de Jet It.

La demande de voyages sûrs, responsables et pratiques a grimpé en flèche pendant la pandémie, comme en témoigne la demande de vols privés dans le monde entier, dont notre activité aux États-Unis qui a connu une croissance de 400 % d'une année sur l'autre. Les entreprises et les particuliers européens comprennent la proposition de valeur de l'aviation d'affaires tout en s'attendant à des choix durables, avantageux et transparents. Le HondaJet est l'un des plus légers, des plus silencieux et des plus économes en carburant de sa catégorie, consommant quatre fois moins de carburant qu'un jet de plus grande taille.

Comme 70 % des vols privés durent moins de trois heures et comptent moins de quatre passagers, il s'agit d'un mode de transport plus durable, plus économique, plus hygiénique, plus sûr et plus confortable.

L'aéronef sera basé sur différents sites en Europe continentale pour une exploitation commerciale. Avec un certificat et une licence d'exploitation aérienne maltaise, une équipe locale très expérimentée et des pilotes HondaJet expérimentés. D'autres appareils rejoindront la flotte cette année.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1453967/JetClub2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1453968/JetClub6.jpg

SOURCE JetClub