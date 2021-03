Spoločnosť JetClub spúšťa v Európe svoj program pre podielové spoluvlastníctvo komerčných lietadiel

Firma využíva model podielového spoluvlastníctva, kedy si členovia klubu môžu zakúpiť vlastnícky podiel na lietadle a využívať ho po určitý počet dní, nie hodín. To predstavuje jedinečnú inováciu v tomto odbore podnikania. Spoločnosť JetClub chce komerčné lietanie sprístupniť vďaka nižším cenám, špičkovým službám pre zákazníkov a žiadnej administratívnej záťaži pre vlastníkov lietadla.

„JetClub sme koncipovali ako ľahko prístupný, šikovný, bezpečný a finančne dostupný systém. Členovia platia iba 2500 eur za letovú hodinu, a to vrátane manipulačných a pristávacích poplatkov, pričom neplatia poplatky za pristavenie lietadla. Začatie činnosti v čase pandémie predstavuje príležitosť, ako oživiť obchodné cesty a ponúknuť tak zákazníkom možnosť, ako si aspoň čiastočne môžu kompenzovať ekonomické straty, ktoré im pandémia spôsobila. Ponúkame nástup do lietadiel zo samostatných terminálov mimo preplnené letisko, máme vlastný pokročilý systém opatrení proti ochoreniu COVID-19 a dodržiavame lokálne platné opatrenia a predpisy. Preto veríme, že naše riešenie bude našich európskych zákazníkov oslovovať teraz ako aj v budúcnosti," povedal Vishal Hiremath, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ skupiny JetClub Group a spoluzakladateľ firmy Jet It.

Dopyt po bezpečnom, zodpovednom a praktickom cestovaní počas pandémie rastie, čo dokazuje celosvetovo rastúci záujem o súkromné lietanie. Naša firma v Spojených štátoch amerických medziročne rastie o 400%. Európske firmy aj fyzické osoby sú si vedomé jedinečnej hodnoty súkromného lietania a chcú trvalo udržateľné, transparentné a cenovo priaznivé služby. HondaJet je jedno z najľahších, najmenej hlučných a najhospodárnejších lietadiel vo svojej kategórii a má štyrikrát nižšiu spotrebu paliva ako väčšie lietadlá.

Vzhľadom k tomu, že 70% všetkých súkromných letov trvá menej ako 3 hodiny a počet cestujúcich je menej ako 4, je súkromné lietanie trvalo udržateľnejším, hospodárnejším, hygienickejším, bezpečnejším a pohodlnejším spôsobom lietania.

Lietadlá budú k dispozícii na rôznych miestach európskeho vnútrozemia, majú platné maltské povolenie a licenciu pre komerčnú prevádzku a budú pilotované skúsenými pilotmi, so skúsenosťami s pilotovaním lietadiel HondaJet. V priebehu roka budú do flotily pridávaná ďalšie lietadlá.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1453967/JetClub2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1453968/JetClub6.jpg

