JetClub uruchamia w Europie program dyspozycyjnego transportu lotniczego z współwłasnością ułamkową

„Zaprojektowaliśmy JetClub tak, aby był łatwo dostępny, inteligentny, bezpieczny i oszczędny. Właściciele płacą tylko 2500 euro za godzinę, w tym opłaty handlingowej i za lądowanie, bez opłat za przebazowanie. Rozpoczęcie działalności w czasie pandemii jest okazją do przywrócenia firm do pracy poprzez zapewnienie mechanizmu, który umożliwia branży odbudowę części strat ekonomicznych spowodowanych przez pandemię. Zapewniając dostęp z oddzielnych terminali z dala od zatłoczonych lotnisk, przy zastosowaniu zaawansowanych środków ostrożności wobec COVID i przestrzeganiu lokalnych wytycznych, jesteśmy pewni, że nasze rozwiązanie jest dobrze dostosowane do potrzeb Europy obecnie i w przyszłości" - stwierdził Vishal Hiremath, współzałożyciel i dyrektor generalny JetClub Group i współzałożyciel Jet It.

Popyt na bezpieczne, odpowiedzialne i praktyczne podróżowanie gwałtownie wzrósł w wyniku pandemii, co znalazło odzwierciedlenie w popycie na prywatne loty na całym świecie, czego dowodem jest działalność spółki w USA, która odnotowała wzrost o 400% rok do roku. Europejskie firmy i osoby prywatne rozumieją wartość dyspozycyjnego transportu lotniczego, oczekując jednocześnie trwałych, korzystnych cenowo i przejrzystych wyborów. HondaJet jest jednym z najlżejszych, najcichszych i najbardziej paliwooszczędnych samolotów w swojej kategorii, gdyż spala czterokrotnie mniej paliwa niż większy odrzutowiec.

70% wszystkich lotów prywatnych trwa poniżej 3 godzin i odbywa się z udziałem mniej niż 4 pasażerów, co czyni je bardziej zrównoważonym, ekonomicznym, higienicznym, bezpiecznym i wygodnym sposobem na podróże lotnicze.

Samolot będzie stacjonował w różnych miejscach w Europie kontynentalnej w celu prowadzenia działalności komercyjnej, z maltańskim Certyfikatem Przewoźnika Lotniczego i licencją, wysoce doświadczonym, lokalnym zespołem i doświadczonymi pilotami HondaJet. Więcej samolotów dołączy do floty w tym roku.

