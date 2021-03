JetClub lanza en Europa el programa fraccional de aviación de negocios de propiedad

Despegando en medio de la pandemia

LONDRES y PARÍS, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- JetClub, una nueva marca de aviación comercial, fundada por Vishal Hiremath y Glenn Gonzales, ex ejecutivos de Honda y Gulfstream, se ha lanzado en Europa. La marca hermana de la compañía, Jet It, ha conseguido el éxito en las operaciones realizadas en Estados Unidos durante los últimos dos años y medio, a la vez que el grupo ya pone en marcha a nivel mundial una flota formada por once aviones HondaJet, siendo así el operador de HondaJet más grande a nivel global.