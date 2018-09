Jolywood vence licitação para pedidos de módulos solares do tipo N da SPIC

XANGAI, 11 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Jolywood (Taizhou) Solar Technology ("Jolywood" ou "Companhia"), subsidiária de tecnologia solar integral da Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd., assinou um contrato com a Haixing New Energy ("Haixing"), subsidiária da State Power Investment Corporation Limited (SPIC), uma das cinco maiores geradoras de energia da China, estabelecida pela Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado (SASAC) para fornecer suprimentos de módulo solar no valor de cerca de RMB 171,30 milhões (cerca de US$ 25,16 milhões) como parte do Projeto Líder Nacional Fotovoltaico do governo (o "Projeto").

No acordo, a Haixing comprará módulos solares de alta eficiência bifacial monocristalinos tipo N (310Mp com capacidade de 64,63779 megawatts) a um preço de RMB 2,65 (cerca de US$ 0,39) por unidade. Espera-se que o acordo tenha um impacto positivo nos negócios de 2018 da Jolywood, pois a estimativa é que os ganhos com essas encomendas representarão 5,28% da receita operacional auditada de 2017 da empresa.

O acordo marca um grande progresso para a Jolywood nas propostas feitas para projetos da SPIC. Amplamente reconhecida como a maior fabricante mundial de painéis solares fotovoltaicos e líder no desenvolvimento de células solares do tipo N, a Jolywood já ganhou licitações no valor de RMB 400 milhões (US$ 58,73 milhões) durante a 22a licitação da SPIC em 2018 para o primeiro lote de instalações para o Projeto. Essa vitória indica que a Jolywood está bem-posicionada para o sucesso contínuo ao fazer mais ofertas em contratos dentro do Projeto com o mercado vendo valor na forte capacidade da empresa para o desenvolvimento de tecnologia.

No início de 2016, como parte de seus esforços para desenvolver suas células tipo N, a empresa levantou um fundo de RMB 1,367 bilhão (US$ 200 milhões), onde os acionistas injetaram RMB 1,18 bilhão para subscrever 50 milhões de ações, aumentando o investimento da Jolywood no setor.

O que faz a Jolywood se destacar na indústria são seus produtos de alta qualidade. Os módulos tipo N de alta eficiência da Jolywood apresentam alta eficiência de conversão, baixo coeficiente de temperatura, baixa degradação induzida pela luz e fraca resposta à iluminação, ajudando os clientes a reduzirem o custo da eletricidade trazendo mais benefícios.

Além das encomendas da Haixing, a Jolywood também está fabricando os módulos de 100MW para projetos Sihong da SPIC, que a Jolywood venceu no início do ano.

Sobre a Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) é líder mundial no desenvolvimento, produção e comercialização de painéis solares fotovoltaicos, células solares bifaciais monocristalinas de alta eficiência tipo N e módulos bifaciais. Fundada em 2008, a Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) é a maior fabricante mundial de painéis fotovoltaicos, com uma capacidade de produção anual de mais de 100 milhões de metros quadrados. A Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), uma subsidiária integral da Jolywood Suzhou, foi fundada em 2016 e lidera a indústria solar global com 2,1GW de capacidade de fabricação de células solares bifaciais tipo N desde 2017.

