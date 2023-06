Joseph J. Magliocco, président de Michter's, sera intronisé au Kentucky Bourbon Hall of Fame®

LOUISVILLE, Kentucky, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le Kentucky Bourbon Hall of Fame® a annoncé l'intronisation du président de Michter's, Joseph J. Magliocco, le 13 septembre 2023.

Michter's President Joseph J. Magliocco

Originaire de New York et établi à Louisville, M. Magliocco est tombé amoureux du bourbon du Kentucky alors qu'il était barman à l'université de Yale, où il suivait des cours d'études religieuses. Après avoir obtenu un doctorat en droit à la Faculté de droit de Harvard, pendant lequel il passait ses étés à vendre du bourbon du Kentucky et d'autres spiritueux, M. Magliocco s'est lancé dans une carrière à plein temps dans le secteur des spiritueux et des vins. L'un de ses premiers emplois dans le secteur a été chez un distributeur, où il rendait compte au président de l'entreprise, R.C. Wells, l'ancien président de Four Roses.

M. Magliocco a ensuite dirigé les efforts de développement de Chatham Imports, le fournisseur de spiritueux et de vins basé à Manhattan et future société mère de Michter's Distillery. Dans les années 1990, période difficile pour l'industrie américaine du whisky, M. Magliocco s'est associé à son mentor et conseiller Richard Newman, ancien président d'Austin Nichols, pour se lancer dans le secteur du bourbon, qu'ils considéraient tous deux comme temporairement en perte de vitesse. Alors qu'il commercialisait la marque au cours d'un emploi d'été, M. Magliocco a découvert Michter's, une société de whisky basée en Pennsylvanie dont l'héritage s'étend de la fondation d'un prédécesseur en 1753 jusqu'à la faillite de l'entreprise en 1989. Après l'abandon de la marque Michter's, M. Magliocco a été le fer de lance de l'acquisition par Chatham de la marque Michter's dans les années 1990 pour 245 dollars et a entrepris de relancer la marque historique avec du whisky fabriqué dans le Kentucky, qu'il considérait comme le meilleur endroit au monde pour le bourbon.

M. Magliocco a joué un véritable rôle dans la renaissance du whisky américain. « Nul ne croit plus au potentiel de la catégorie bourbon du Kentucky que lui, a déclaré Dan McKee, maître distillateur chez Michter's. Je sais que je parle au nom de toute notre équipe en disant que nous sommes reconnaissants du soutien indéfectible de Joe, qui nous a permis de prendre des décisions qui donnent la priorité à la production d'un whisky de la plus haute qualité. » Andrea Wilson, maître de maturation chez Michter's, a ajouté : « Les contributions de Joe auront un impact durable sur l'industrie du bourbon du Kentucky et sur la façon dont le whisky américain est perçu dans le monde entier. »

Au fil des ans, l'équipe de Michter's, basée à Louisville et constituée par M. Magliocco, a fait progresser la marque, qui est aujourd'hui vendue dans les 50 États américains et sur plus de 60 marchés d'exportation. Sous sa forme actuelle, Michter's possède deux distilleries à Louisville, Michter's Shively Distillery et Michter's Fort Nelson Distillery, ainsi qu'une ferme de 83 hectares et un centre d'opérations à Springfield, dans le Kentucky. M. Magliocco rejoint Andrea Wilson, maître de maturation et responsable des opérations de Michter's, en tant que deuxième membre du Kentucky Bourbon Hall of Fame® de Michter's.

« Le bourbon du Kentucky a prospéré et atteint son niveau de succès actuel grâce à toutes les personnes formidables qui travaillent à tous les niveaux de notre industrie. C'est pour moi un grand honneur et une grande fierté de figurer parmi les extraordinaires personnes intronisées cette année au Kentucky Bourbon Hall of Fame® », a commenté M. Magliocco.

M. Magliocco fait du bénévolat dans des écoles et des organisations à but non lucratif. Membre associé du Benjamin Franklin College de l'université de Yale, il est administrateur du Frazier History Museum et du Fresh Air Fund, ainsi que membre du conseil consultatif du doyen de la faculté de droit de l'université de Harvard. M. Magliocco partage son temps entre Louisville et New York. Il travaille chez Michter's avec une équipe composée de son fils Matt Magliocco et de sa nièce Katharine Magliocco.

