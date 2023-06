Joseph J. Magliocco, president van Michter's, krijgt een plaats in de Kentucky Bourbon Hall of Fame®.

LOUISVILLE, Ky., 28 juni 2023 /PRNewswire/ -- De Kentucky Bourbon Hall of Fame® heeft bekendgemaakt dat de president van Michters, Joseph J. Magliocco, op 13 september 2023 een ereplaats zal krijgen.

Michter's President Joseph J. Magliocco

Als geboren New Yorker die later Louisville als zijn tweede thuis adopteerde, werd Magliocco aanvankelijk verliefd op Kentucky bourbon terwijl hij als barman werkte tijdens zijn studie aan Yale, waar zijn hoofdvak Religiewetenschappen was. Na het behalen van een JD aan de Harvard Law School, waar hij gedurende zijn studie de zomers doorbracht met het verkopen van bourbon uit Kentucky en andere sterke dranken, begon Magliocco aan een fulltime carrière in de handel van sterke dranken en wijn. Een van zijn eerste banen in die wereld was bij een distributeur, waar hij verantwoording moest afleggen aan de president van het bedrijf R.C Wells, de voormalige president van Four Roses.

Magliocco leidde vervolgens de inspanningen om Chatham Imports te ontwikkelen, de in Manhattan gevestigde leverancier van sterke dranken en wijn en uiteindelijk het moederbedrijf van Michter's distilleerderij. Tijdens de jaren 90, een uitdagende periode voor de Amerikaanse whisky-industrie, sloeg Magliocco de handen ineen met zijn mentor en adviseur Richard Newman, de voormalige president van Austin Nichols, om in de bourbon-business te stappen, die volgens hen beiden slechts tijdelijk uit de gratie was. Toen Magliocco tijdens een vakantiebaan het merk verkocht, raakte hij bekend met Michter's, een whiskybedrijf uit Pennsylvania met een geschiedenis die begon bij de oprichting van een voorganger in 1753 en eindigde met een faillissement in 1989. Nadat de merknaam Michter's was verdwenen, was Magliocco de spil van Chatham's overname van het handelsmerk van Michter's in de jaren 90 voor $245 en begon hij met de herstart van het historische merk met whisky uit Kentucky, dat hij beschouwde als de beste plek ter wereld voor bourbon.

Magliocco heeft een rol gespeeld in de heropleving van de Amerikaanse whisky. "Er is niemand die meer gelooft in het potentieel van de Kentucky bourbon-categorie", aldus Dan McKee, meesterdistilleerder van Michter's. "Ik weet dat ik namens ons hele team spreek als ik onze dankbaarheid uitspreek voor de niet-aflatende steun van Joe die ons in staat heeft gesteld om beslissingen te nemen die prioriteit geven aan het maken van de hoogste kwaliteit whisky bij elke stap van het proces." Michter's Master of Maturation Andrea Wilson voegde eraan toe: "Joe's bijdragen zullen een blijvende impact hebben op de Kentucky Bourbon-industrie en op hoe Amerikaanse whisky over de hele wereld wordt gezien."

In de loop der jaren heeft het team van Michter's uit Louisville, dat door Magliocco werd samengesteld, vooruitgang geboekt met het merk, dat nu in alle 50 Verenigde Staten en meer dan 60 exportmarkten wordt verkocht. In zijn huidige vorm heeft Michter's twee Louisville distilleerderijen - Michter's Shively Distillery en Michter's Fort Nelson Distillery - evenals een boerderij van 205 hectare en een operationeel centrum in Springfield, Kentucky. Magliocco voegt zich bij Andrea Wilson, Michter's Master of Maturation en Chief Operating Officer, als Michter's tweede Kentucky Bourbon Hall of Fame®-lid.

"Kentucky Bourbon heeft zijn huidige succesniveau bereikt dankzij alle geweldige mensen die van hoog tot laag in onze industrie werken. Ik voel me nederig en zeer vereerd dat ik dit jaar een plaats krijg in de Kentucky Bourbon Hall of Fame®," aldus Magliocco.

Magliocco is actief als vrijwilliger op scholen en in non-profitorganisaties. Magliocco is Associate Fellow aan het Benjamin Franklin College van Yale University en is trustee van The Frazier History Museum en The Fresh Air Fund, en lid van de adviesraad van de decaan van Harvard Law School. Magliocco verdeelt zijn tijd tussen Louisville en New York. Hij werkt bij Michter's met een team dat bestaat uit zijn zoon Matt Magliocco en zijn nichtje Katharine Magliocco.

Kijk voor meer informatie op www.michters.com en volg ons op Instagram, Facebook en Twitter.

Contact: Lillie Pierson

502-774-2300 x407

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2140740/Joseph_Magliocco.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

SOURCE Michter's Distillery