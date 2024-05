JOY GROUP belegt Platz 70 der WWD Beauty Inc Top 100 und rückt damit um 16 Positionen vor

SHANGHAI, 6. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Im April 2024 veröffentlichte das international renommierte Modemedium WWD (Women's Wear Daily) die Liste "The 2023 WWD Beauty Inc Top 100". Shanghai Juyi Cosmetics Co. Ltd. ("JOY GROUP"), das ein stetiges Marktwachstum aufweist, sicherte sich den 70. Damit ist das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge unter den Top 100 der globalen Schönheitsunternehmen und hat sich von seinem vorherigen Platz 86 um 16 Plätze verbessert.

JOY GROUP Ranks 70th in the WWD Beauty Inc Top 100

In der Rangliste des Jahres 2022 wurde die JOY GROUP erstmals in die Liste aufgenommen und belegte den 9. Platz unter den Top-10-Umsatzgewinnern der Beauty. Die Listung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ist ein deutlicher Beweis für das stetige Wachstum und den zunehmenden Einfluss der JOY GROUP auf der internationalen Schönheitsbühne und zeigt dem nationalen und internationalen Publikum die Stärke der chinesischen Schönheit.

Als angesehene Publikation, die als "Bibel der Mode" bekannt ist, hat WWD großen Einfluss in der Modewelt. Die Top 100 Beauty Companies List, eine jährlich von WWD Beauty Inc. erstellte Rangliste der umsatzstärksten Kosmetikunternehmen der Welt, ist eine hoch angesehene Autorität in der globalen Kosmetikbranche.

Über JOY GROUP

Die JOY GROUP ist Asiens führendes Schönheitsunternehmen mit der Mission, "eine Welt der Schönheit zu schaffen, die jedem Freude bereitet". Die Gruppe umfasst drei große Marken: JUDYDOLL, JOOCYEE und René Furterer (Einsatz in China). Die Produkte der JOY GROUP reichen von Kosmetik bis zu Haar- und Kopfhautpflege.

Im Jahr 2023 hat die JOY GROUP einen Gesamtumsatz von 450 Mio. US$ (3 Mrd. RMB) und einen Umsatz von 360 Mio. US$ (2,61 Mrd. RMB) erreicht, was ein bemerkenswertes Wachstum von 48 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet (ohne René Furterer). Die JOY GROUP ist nun die Nummer 2 unter den chinesischen Anbietern von dekorativen Kosmetika und stärkt damit ihre führende Position in der Branche.

Die JOY GROUP verwaltet nun ein umfangreiches Netzwerk, das Flagship-Stores auf den wichtigsten E-Commerce-Plattformen, über 50 Offline-Boutiquen und eine landesweite Präsenz in über 10.000 Offline-Kosmetikgeschäften in China umfasst. Darüber hinaus verfügt die JOY GROUP mit ihrer eigenen Kosmetikfabrik und ihren Laboratorien über die Fähigkeit, eine vollständige, schlüsselfertige Lieferkette anzubieten, einschließlich Forschung und Entwicklung, Herstellung, Marketing und Vertrieb.

Seit 2020 hat die JOY GROUP ihre Reichweite aktiv auf Überseemärkte ausgeweitet und eine solide Präsenz in Japan und den ASEAN-Märkten aufgebaut. Die GRUPPE beabsichtigt, ihre Präsenz auf Märkten mit hohem Wachstumspotenzial wie den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und dem Nahen Osten weiter auszubauen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.joy-group.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2405203/JOY_GROUP_Ranks_70th_WWD_Beauty_Inc_Top_100.jpg