JRE-Jeunes Restaurateurs et UNITED WATERWAYS s'associent pour améliorer les expériences culinaires sur le fleuve

EINDHOVEN, Pays-Bas, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- JRE-Jeunes Restaurateurs et UNITED WATERWAYS ont annoncé un partenariat stratégique en vue d'élever le niveau de l'accueil dans le cadre des voyages fluviaux mondiaux tout en encourageant la prochaine génération de talents culinaires à bord.

Cette coopération associe le réseau de plus de 400 restaurants de JRE à la plateforme maritime internationale de UNITED WATERWAYS, qui exploite plus de 120 navires dans le monde et soutient plus de 50 marques sur les voies navigables intérieures et les routes océaniques. Unis par des valeurs communes d'intégrité, de qualité, de durabilité et de partenariat à long terme, les deux organisations entendent créer une collaboration dont la valeur combinée dépasse la somme de ses parties.

« La collaboration avec JRE renforce notre profil culinaire de manière significative et durable. Elle réunit le développement des talents, l'artisanat et des marques fortes autour d'une ambition commune : des expériences exceptionnelles pour les clients et des opportunités réelles pour la prochaine génération de chefs ».

Stefan Bloch,

COO, UNITED WATERWAYS

Au cœur de ce partenariat se trouve un engagement fort en faveur du développement des jeunes talents et de la célébration de l'identité culinaire régionale. Les chefs en devenir travaillant à bord des navires de UNITED WATERWAYS bénéficieront des connaissances, du mentorat et de l'inspiration des chefs de JRE, ce qui leur ouvrira de nouvelles voies de développement professionnel.

Dans le même temps, les clients découvriront une cuisine authentique et de grande qualité, reflétant la richesse culturelle des régions fluviales d'Europe. Les chefs de JRE élaboreront des recettes d'inspiration régionale reflétant l'identité culinaire des régions fluviales emblématiques de l'Europe. Ces plats seront en adéquation avec les normes opérationnelles en vigueur à bord et amélioreront l'expérience des clients. En outre, un guide culinaire co-brandé sera disponible sur les navires UNITED WATERWAYS participants, mettant en avant les restaurants membres de JRE sur les itinéraires de navigation. Les clients bénéficieront de recommandations ciblées qui feront le lien entre leurs expériences de voyage et une gastronomie exceptionnelle à terre.

« Cette collaboration offre aux jeunes chefs des opportunités uniques de développer leurs compétences et de partager leur art, tout en offrant aux clients des expériences gastronomiques inoubliables à bord et à terre. »

Nicolai P. Wiedmer

Vice-président, JRE-Jeunes Restaurateurs

En alliant l'expertise culinaire de JRE à l'excellence opérationnelle de UNITED WATERWAYS, ce partenariat vise à élever les normes mondiales en matière d'accueil et de voyage. Le partenariat s'étendra également au Japon par l'intermédiaire de Mitsukoshi Isetan Nikko Travel, Ltd., avec qui UNITED WATERWAYS collabore sur le marché japonais des croisières. Certains éléments de la coopération avec JRE-Jeunes Restaurateurs contribueront à créer des moments raffinés lors des dîners à bord, en reliant la cuisine régionale européenne aux attentes d'un public international et en enrichissant l'expérience globale du client grâce à la qualité, au savoir-faire et à la narration culinaire.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://jre.eu/en/our-partners/united-waterways

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