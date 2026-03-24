JRE-Jeunes Restaurateurs und UNITED WATERWAYS kooperieren, um kulinarische Erlebnisse bei der Passagier-Flussschifffahrt zu verbessern

EINDHOVEN, Niederlande, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- JRE-Jeunes Restaurateurs und UNITED WATERWAYS kündigten eine strategische Partnerschaft an, um die Gastfreundschaftsstandards in der weltweiten Passagier-Flussschifffahrt zu erhöhen und gleichzeitig die nächste Generation kulinarischer Talente an Bord zu fördern.

Diese Kooperation führt das Netzwerk von JRE mit seinen mehr als 400 Restaurants mit der internationalen maritimen Plattform von UNITED WATERWAYS zusammen, die weltweit mehr als 120 Schiffe betreibt und über 50 Marken auf Binnenwasserstraßen und auch Seewegen unterstützt. Vereint durch gemeinsame Werte wie Integrität, Qualität, Nachhaltigkeit und langfristige Partnerschaft streben beide Organisationen eine Zusammenarbeit an, bei der der Wert des Ganzen die Summe seiner Teile übersteigt.

„Die Zusammenarbeit mit JRE stärkt unser kulinarisches Profil auf sinnvolle und nachhaltige Weise. Sie verbindet Talententwicklung, handwerkliches Können und starke Marken mit einem gemeinsamen Ziel: außergewöhnliche Gästeerlebnisse und echte Chancen für die nächste Generation von Köchen."

Stefan Bloch,

COO, UNITED WATERWAYS

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht ein starkes Engagement für die Entwicklung junger Talente und die Förderung der regionalen kulinarischen Identität. Aufstrebende Köche, die an Bord von UNITED WATERWAYS-Schiffen arbeiten, werden von den Kenntnissen, dem Mentoring und der Inspiration der JRE-Köche profitieren und so neue Wege für ihre berufliche Entwicklung eröffnen.

Gleichzeitig erleben die Gäste eine authentische, hochwertige Küche, die den kulturellen Reichtum der europäischen Flussregionen widerspiegelt. Die JRE-Köche werden regional inspirierte Rezepte entwickeln, die die kulinarische Identität der berühmten Flussregionen Europas widerspiegeln. Diese Gerichte werden mit den betrieblichen Standards an Bord in Einklang gebracht und verbessern das Erlebnis für die Gäste. Darüber hinaus wird auf den teilnehmenden Schiffen von UNITED WATERWAYS ein kulinarischer Führer erhältlich sein, der die JRE-Mitgliedsrestaurants entlang der Fahrtrouten vorstellt. Die Gäste kommen in den Genuss ausgewählter Empfehlungen, die ihre Reiseerlebnisse mit der außergewöhnlichen Gastronomie an Land verbinden.

„Diese Zusammenarbeit bietet jungen Köchen einzigartige Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und ihr handwerkliches Können weiterzugeben, während sie den Gästen sowohl an Bord als auch an Land unvergessliche gastronomische Erlebnisse bieten."

Nicolai P. Wiedmer

Vice President, JRE-Jeunes Restaurateurs

Durch die Kombination des kulinarischen Fachwissens von JRE mit der operativen Exzellenz von UNITED WATERWAYS zielt die Partnerschaft darauf ab, die globalen Standards im Gast- wie auch im Reisegewerbe anzuheben. Die Partnerschaft wird sich über Mitsukoshi Isetan Nikko Travel, Ltd. auch auf Japan erstrecken, wo UNITED WATERWAYS mit dem Unternehmen auf dem japanischen Kreuzfahrtmarkt zusammenarbeitet. Ausgewählte Elemente der JRE-Jeunes Restaurateurs-Kooperation werden zu raffinierten kulinarischen Momenten an Bord beitragen, indem sie die regionale europäische Küche mit den Erwartungen eines internationalen Publikums verbinden und das Gesamterlebnis der Gäste durch Qualität, Handwerkskunst und kulinarisches Geschichtenerzählen bereichern.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://jre.eu/en/our-partners/united-waterways

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