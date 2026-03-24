JRE-Jeunes Restaurateurs y UNITED WATERWAYS se asocian para elevar las experiencias culinarias en el río

EINDHOVEN, Países Bajos, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- JRE-Jeunes Restaurateurs y UNITED WATERWAYS anunciaron una alianza estratégica para elevar los estándares de hospitalidad en los viajes fluviales a nivel mundial, al tiempo que fomentan el desarrollo de la próxima generación de talento culinario a bordo.

Esta cooperación aúna la red de más de 400 restaurantes de JRE con la plataforma marítima internacional de UNITED WATERWAYS, que opera más de 120 embarcaciones en todo el mundo y presta servicios a más de 50 marcas en vías navegables interiores y rutas oceánicas. Unidas por valores compartidos de integridad, calidad, sostenibilidad y colaboración a largo plazo, ambas organizaciones buscan crear una colaboración cuyo valor combinado supere la suma de sus partes.

"La colaboración con JRE fortalece nuestro perfil culinario de manera significativa y duradera. Conecta el desarrollo del talento, la artesanía y marcas sólidas en torno a una ambición compartida: experiencias excepcionales para los comensales y oportunidades reales para la próxima generación de chefs."

Stefan Bloch,

Director de Operaciones, UNITED WATERWAYS

En el corazón de esta colaboración reside un firme compromiso con el desarrollo del talento joven y la celebración de la identidad culinaria regional. Los chefs emergentes que trabajen a bordo de los buques de UNITED WATERWAYS se beneficiarán del conocimiento, la mentoría y la inspiración de los chefs de JRE, lo que les abrirá nuevas vías de crecimiento profesional.

Al mismo tiempo, los pasajeros disfrutarán de una cocina auténtica y de alta calidad que refleja la riqueza cultural de las regiones fluviales de Europa. Los chefs de JRE desarrollarán recetas de inspiración regional que reflejan la identidad culinaria de las emblemáticas regiones fluviales europeas. Estos platos se ajustarán a los estándares operativos a bordo y enriquecerán la experiencia de los pasajeros. Además, en los buques participantes de UNITED WATERWAYS estará disponible una guía culinaria conjunta que destacará los restaurantes miembros de JRE a lo largo de las rutas de navegación. Los pasajeros disfrutarán de recomendaciones cuidadosamente seleccionadas que conectarán sus experiencias de viaje con una gastronomía excepcional en tierra.

"Esta colaboración ofrece a los jóvenes chefs oportunidades únicas para desarrollar sus habilidades y compartir su arte, al tiempo que brinda a los huéspedes experiencias gastronómicas inolvidables tanto a bordo como en tierra".

Nicolai P. Wiedmer

Vicepresidente, JRE-Jeunes Restaurateurs

Al combinar la experiencia culinaria de JRE con la excelencia operativa de UNITED WATERWAYS, esta alianza busca elevar los estándares globales en la industria hotelera y de viajes. La colaboración también se extenderá a Japón a través de Mitsukoshi Isetan Nikko Travel, Ltd., con quien UNITED WATERWAYS colabora en el mercado japonés de cruceros. Elementos selectos de la cooperación de JRE-Jeunes Restaurateurs contribuirán a crear experiencias gastronómicas refinadas a bordo, conectando la cocina regional europea con las expectativas de un público internacional y enriqueciendo la experiencia general del huésped mediante la calidad, la artesanía y la narrativa culinaria.

Para más información, visite: https://jre.eu/en/our-partners/united-waterways

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